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İşsiz vatandaşlar bayram ediyor! Evde günde 2 saat çalışarak 15 bin TL maaş alabilirsiniz

İŞKUR'un evden çalışma imkanı sunan bir uygulama başlatması, iş arayan ev hanımları ve ek gelir elde etmek isteyen kişiler için önemli bir fırsat sunuyor. İşsizlik oranının artmasıyla birlikte, evden çalışma seçeneği masrafları azaltabilir ve aile bütçesine katkı sağlayabilir. İşte bu projeyle ilgili detaylar:

İşsiz vatandaşlar bayram ediyor! Evde günde 2 saat çalışarak 15 bin TL maaş alabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 13:13

İŞKUR'un evden çalışma projesinin ana hedefi, ev hanımlarına ve iş arayanlara evden çalışma imkanı sunarak istihdam yaratmaktır. Bu proje, ev işleriyle ilgilenmek zorunda olan ev hanımlarının, aile bütçesine katkı sağlamalarına ve iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Çalışma Alanları

İŞKUR'un sunduğu evden çalışma ilanları çeşitli alanları kapsamaktadır. Genellikle bu ilanlar paketleme işleriyle ilgilidir. İş arayanlar, evden sabun, şeker, kulak çöpü, maske gibi ürünleri paketlemek gibi basit işlerde çalışabilirler.

Çalışma Süresi ve Kazanç

Çalışma süresi genellikle başvuran kişinin tercihine bağlıdır. İş arayanlar en az 3 saat çalışarak, iyi bir paketleme hızına ulaşarak gelir elde edebilirler. Bu şekilde ayda 15 bin TL gibi bir kazanç mümkün olabilir.

Başvuru Koşulları

Başvurular genellikle yaş veya tecrübe gibi özel koşullar aranmaksızın açıktır. İş arayan herkes, bu ilanlara kolaylıkla başvurabilir. Başvurunuzun onaylanması durumunda, paketleme işi için gerekli ürünler size kargo ile gönderilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

 İŞKUR'un resmi internet sitesi olan https://www.esube.iskur.gov.tr adresinden bu tür iş ilanlarına başvurabilirsiniz. Eğer bu siteye üye değilseniz, yakınınızdaki İŞKUR şubesine giderek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

İş arayanlar için evden çalışma imkanı sunan bu projenin, özellikle ev hanımları ve ek gelir arayışında olan bireyler için büyük bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür iş fırsatları, işsizlikle mücadelede ve aile bütçesine katkı sağlamak isteyenlere yardımcı olabilir.

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