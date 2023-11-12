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İslam Memiş yine ezberleri bozdu: Gram altın için '1780 TL' uyarısı: O tarihte...

Altın ve para piyasalarının deneyimli uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftanın piyasa değerlendirmesini yaparak, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş yine ezberleri bozdu: Gram altın için '1780 TL' uyarısı: O tarihte...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 09:45

Özellikle gram altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunan Memiş, yatırım yapmayı düşünenler için 'altın alma vaktinin geldiğini' ifade etti. Aynı zamanda Borsa İstanbul 100 Endeksi ve döviz kurları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Memiş, yatırımcılara gelecek dönem için yol gösterici bilgiler sundu.

Altın ve Borsa İstanbul Değerlendirmesi

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nin haftayı 7771 puandan tamamladığını ve yüzde 1'e varan bir değer kaybıyla haftanın kapanış yaptığını belirten Memiş, 7000 puan altına sarkma durumunda planlarını gözden geçireceğini ifade etti. Kasım ayının tat ve tuz vermeyen bir ay olduğunu dile getiren Memiş, geniş bant aralığında dalgalanmanın devam ettiğini vurguladı.

Dolar ve Euro Değerlendirmeleri

Dolar TL kurunun 28.54 seviyesinde olduğunu belirten Memiş, Kasım ayında 28.50'nin yukarı yönlü kırılması durumunda hedefin 29 lira olacağını söyledi. Euro dolar paritesi için ise 1.06 seviyesine kadar geri çekilme olabileceğini, ancak bunun orta ve uzun vadeli yatırımcılara alım fırsatı vereceğini ifade etti.

Ons Altın ve Gram Altın Analizi

2000 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın için de değerlendirmelerde bulunan Memiş, 1960 ve 1930 dolar seviyelerindeki geri çekilmeleri takip ettiğini ve bu seviyelerde alım yaptığını belirtti. Gram altın TL fiyatı için ise, son iki haftadır 1873'e kadar yükseldiğini, 1830 ve 1810 destek seviyelerinin bulunduğunu ifade etti. Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını yakından takip etmesi gerektiğini, çünkü doların güçlü duruşunun gram altının düşüşlerini sınırlı tuttuğunu belirtti.

Yatırımcılara Önemli Uyarılar

İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak, internette ya da telefonda görülen 1776, 1780'li rakamlara aldanmamaları gerektiğini, bu fiyatların gerçek olmadığını vurguladı. Memiş, yatırımcıların bu tür yanıltıcı fiyatlara itibar etmemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İslam Memiş'in altın ve para piyasaları ile ilgili değerlendirmeleri ve uyarıları, özellikle yatırım yapmayı düşünenler için önemli bir rehber niteliğinde. Altın ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken önemli göstergeler arasında yer alıyor. Memiş'in analizleri, yatırımcıların bu karmaşık piyasalarda doğru kararlar vermesine yardımcı olacak değerli bilgiler sunuyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. 

 

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