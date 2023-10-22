İslam Memiş son noktayı koydu: Dolar mı, euro mu, altın mı? 'Çok ucuz' demişti

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların etkisiyle dalgalanan piyasalar, yatırımcılar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. İslam Memiş, altın fiyatlarının hızlı yükselişler yaşadığını belirtirken, uzun vadede olumlu bir tablonun sürdüğünü ifade etti. Ancak, kısa vadede geri çekilmelerin olabileceğine de dikkat çekti.

Altın Piyasası: Hızlı Yükselişler ve Kısa Vadeli Beklentiler

İslam Memiş'e göre, altın piyasası şu an 1980 dolar seviyesinin üzerinde seyrediyor. Eğer bu seviye kalıcı hale gelirse, 2010 dolar seviyesi hedeflenebilir. Ancak, kısa vadeli beklentilerde altın ons fiyatının 1930 - 1980 dolar aralığında olabileceğine dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise siyasi ve insani gelişmelere bağlı olarak piyasanın dalgalanmasının sürmesi.

Memiş, "Bugün yarın insani koridor ile ilgili açıklama gelebilir, rehin koridoru ile ilgili haber gelebilir. Dün gece 3'te Biden insani yardım çalışması açıkladı. İnsani yardım TIR'larının bölgeye gönderilmesi, kısa vadede iyimserlik yaşanabilir. Ancak sonrasında kara harekatının başlaması ve soykırım ihtimali güçleniyor. Amerika'nın kara harekatını desteklemesi bekleniyor. 2 hafta içinde kara harekatının başlamasını öngörüyorum. Bu iki haftalık sürecin ardından ons altında tekrar 2000 doların üzerinde yükselişler bekliyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dolar Kuru: Stabil Durum ve Yıl Sonu Beklentileri

İslam Memiş, dolar kuruna ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Ekim 15'ten itibaren doların 28 ile 28.50 lira aralığını takip ettiğini ifade eden Memiş, stabil bir döneme girildiğini belirtti. 27.80 TL'nin destek noktası olduğunu vurguladı. Trendin yukarı yönlü olduğunu ifade eden uzman, yıl sonunda doların 29.70 TL seviyesine ulaşmasını beklediğini belirtti. Ekim ayında 28 lirayı öngördüğünü ve beklentilerinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Euro Kuru: Ucuzlama ve Alınması Gereken Enstrüman

Euro'nun son dönemde ucuzladığını ifade eden Memiş, Euro Dolar paritesinin 1.05 TL seviyesine yaklaştığını belirtti. Euro Dolar paritesinin 1.0598 TL seviyesinde olduğunu ve 1.0720 direncinin bulunduğunu ifade etti. Memiş, elimde dolar olsaydı Euro'yu kaçırmayacağını belirtirken, danışanlarına aynı düşünceyi iletti. Euro'nun dolara göre ucuz kaldığına dikkat çekti.

Piyasalarda Son Durum

Şu an piyasalarda dolar kuru 27.98 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru 29.65 TL seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise ekranlarda 1782 TL olarak görülüyor. İslam Memiş'in son dakika açıklamaları ve tahminleri, yatırımcılar için önemli bir referans kaynağı olmaya devam ediyor.

Sonuç olarak, İslam Memiş'in piyasa analizleri ve tahminleri, yatırımcılara önemli bilgiler sunuyor. Ancak piyasaların karmaşıklığı ve belirsizliği göz önüne alındığında, yatırım kararları almadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve uzman görüşlerini dikkate almanız önemlidir.