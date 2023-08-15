İslam Memiş net tarihi duyurdu! O ilçelerde yeri arsası, tarlası olan paraya para demeyecek! Yeni imar yasası geliyor

O ilçelerde yeri arsası, tarlası olan paraya para demeyecek! Yeni imar yasası geliyor! İslam Memiş net tarihi duyurdu- Piyasa uzmanı İslam Memiş, Tv5 kanalında yayınlanan Hamza Yardımcıoğlu'nun sunduğu "Gizli Dosya" programına konuk olarak katıldı ve İstanbul'a yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Genelinde Yeni İmar Alanları Açılacak

İstanbul'un geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunan Memiş, yeni bir imar yasasının İstanbul'a geleceğini ifade etti. Memiş, bu yeni imar yasası çerçevesinde yeni imar alanlarının açılacağını ve bu yasanın hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

Memiş, 2022 yılının ortalarında kamuoyuna bu konuda ciddi uyarılarda bulunduğunu belirtti. Köşe yazıları, videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla bu konuyu sürekli gündemde tuttuğunu ifade etti. 2023'ün toprak yılı olduğunu ve depremin olacağını önceden tahmin etmediğini, ancak çalışmalarının sonuçlarını insanlarla paylaştığını belirtti. 2023 Şubat ayında büyük bir deprem felaketi yaşandığını ve bu durumun beklenen değer artışlarını hızlandıran bir faktör olduğunu söyledi. Ayrıca, Eylül ayında açıklanması beklenen Yeni İmar Yasası'nın Türkiye genelinde tüm yaşam alanlarını değiştireceğini vurguladı.

Yeni İmar Alanları ve Değişen Anlayış

İstanbul'da yeni imar alanlarının oluşacağını belirten Memiş, "gelenekçi zihniyet" olarak adlandırdığı düşüncelerin artık geçerliliğini yitireceğini ifade etti. Artık caddeler, mahalleler, kentler ve şehirlerde büyük değişikliklerin yaşanacağını söyledi. Türkiye genelinde benzer bir anlayışın yaygınlaşacağını ve özellikle İstanbul'a özgü bir yasa hazırlandığını belirtti. Bu yeni yasanın muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında açıklanacağını öngördü.

Sıfır Tavizli Yaklaşım ve Süreç

Memiş, İstanbul imar yasasıyla ilgili olarak, sistemden merhamet beklememenin gerektiğini ve sıfır tavizli bir yasanın geldiğini ifade etti. Bu yaklaşım olmadan çok sayıda can kaybının yaşanabileceğini belirtti. Mahkeme süreçleri veya müteahhitlerle anlaşmazlık gibi mazeretlerin artık geçerli olmayacağını söyledi. Sıfır taviz ilkesiyle yönetilen bir sürecin başladığını aktardı.

İslam Memiş'in bu değerlendirmeleri, İstanbul'un imar yapısında ve kentsel dönüşümde önemli değişikliklerin yaşanacağını gösteriyor. Bu yeni yasal düzenlemelerin sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin yaşam alanlarını etkileyeceği ve geleceğin şehir anlayışını şekillendireceği anlaşılıyor.