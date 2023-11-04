İŞKUR'dan KPSS şartsız açıklandı! Belediyede çalıştırılmak üzere daimi personel alımı yapılacak

Bu alımlar, belediyelerin hizmet kalitesini artırmanın yanı sıra, iş arayan vatandaşlar için yeni istihdam fırsatları sunmaktadır. Şehirlerimizin yerel yönetimleri, nitelikli ve dinamik çalışma kadroları oluşturarak halka daha iyi hizmet verebilmeyi hedeflemektedir.

Belediyeler Hangi Kadrolar İçin Alım Yapacak?

Yapılan duyurulara göre alımlar; temizlik, park ve bahçeler, fen işleri ve idari işler gibi çeşitli bölümlerde olacaktır. Ayrıca, teknik personel alımları da mühendis, mimar ve şehir plancısı gibi uzman kadrolar için gerçekleştirilecektir.

İşe Alım Süreci ve Şartlar

Belediyelerin işe alım süreçleri İŞKUR'un online platformu üzerinden yürütülmektedir. Adayların iş başvurusu yapabilmesi için İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve belirlenen şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşlığı, kamu haklarından mahrum olmamak, sabıka kaydının temiz olması gibi genel kriterler bulunmaktadır.

Alım Yapacak Belediyeler ve Başvuru Şartları

Yeni iş ilanlarına İŞKUR'un web sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca, her belediyenin kendi web sayfası ve sosyal medya kanalları üzerinden de duyurular yapılmaktadır. Alım yapacak belediyeler ve detaylı başvuru şartları şöyle sıralanabilir:

Güncel Belediye İş İlanları ve Tarihler

Bursa Harmancık Belediyesi, yeni takım arkadaşlarını 07 Kasım 2023 tarihinde bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum, 10 Kasım 2023'te personel ekibini güçlendirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Marmara Belediyesi, 07 Kasım 2023 tarihinde işe alım yapacak.

Osmaniye Düziçi Belediyesi, 04 Kasım 2023 tarihinde yeni personel alacak.

Yozgat Şefaatli Belediyesi, temizlik ve inşaat alanında hizmet vermek üzere 04 Kasım 2023'te personel arayışında.

İstanbul'un modern ilçesi Beylikdüzü Belediyesi, 30 Kasım 2023'te personel takımını genişletmeyi planlıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi iki ayrı tarihte, 08 ve 06 Kasım 2023'te, yeni iş ilanları yayınlamayı düşünüyor.

Denizli'den iki farklı belediye, Çal ve Peraş, sırasıyla 08 ve 07 Kasım 2023'te personel alımı yapacak.

İzmir Karabağlar Belediyesi, 05 Kasım 2023 tarihinde KARBEL aracılığıyla yeni yüzler arayışında olacak.

İzmir Selçuk Belediyesi, 05 Kasım 2023 tarihinde belediye kadrosuna yeni personel katacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı Turizm A.Ş. üzerinden 12 Kasım 2023'te işe alım gerçekleştirecek.

Zonguldak Beycuma Belediyesi, 04 Kasım 2023'te yeni personel alımı için ilanlarını yayınlayacak.

Tekirdağ Kapaklı ve Sakarya Taraklı Belediyeleri, sırasıyla 11 ve 08 Kasım 2023'te yeni personel alacaklarını duyurdu.

Antalya Kemer Belediyesi ve İstanbul Arnavutköy Belediyesi, ayın son gününde, 30 Kasım 2023'te personel alımı yapacak.

İzmir'in doğal güzellikleriyle ünlü Karaburun ilçesi, 08 Kasım 2023 tarihinde belediye personeli alacak.

Eskişehir Han Belediyesi, 5 Kasım 2023'te personel alımı yaparak ekibini güçlendirecek.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

