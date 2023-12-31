İŞKUR Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Şartları Açıkladı! Maaşınız Bu Para Birimiyle Ödenecek!

Yurt dışında çalışma ile ilgili İŞKUR'dan önemli bir duyuru geldi. Belirli niteliklere sahip olanlar için iş ilanı şartlarına göre başvuru yapabileceksiniz.

İŞKUR Yurt Dışında Çalışmak İsteyenlere Şartları Açıkladı! Maaşınız Bu Para Birimiyle Ödenecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-12-2023 10:16

Yurtdışında çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat kapısı açıldı. İŞKUR, Avusturya'da istihdam edilmek üzere 250 işçi arayışını duyurdu. Bu fırsat, yüksek maaşın yanı sıra, yeni bir kültürü deneyimleme ve kariyer gelişimi için de önemli bir adım olarak görülüyor.

Avusturya'da Çalışma Fırsatı

Avusturya, güçlü ekonomisi ve yüksek yaşam standartları ile dikkat çeken bir ülke. İŞKUR'un duyurduğu bu iş ilanı, farklı bir ülkede çalışarak hem profesyonel hem de kişisel gelişim sağlamak isteyenler için cazip bir fırsat sunuyor. Aylık 75.329 TL gibi rekabetçi bir maaş teklifi, bu fırsatı daha da çekici kılıyor.

İŞKUR Yurt Dışı Çalışma Başvuru Şartları Nedir?

İŞKUR'un belirttiği başvuru şartları, pozisyonun gerekliliklerine göre belirlenmiş durumda. Bu şartlar arasında öne çıkanlar:

  • C, C1E, CE veya E tipi sürücü belgesine sahip olma,
  • Yeterli sürüş deneyimi ve tecrübeye sahip olma,
  • Hızlı karar verme becerisi,
  • Yük kaldırma ve fiziksel dayanıklılık,
  • Güvenilir ve dakik olma gibi nitelikler bulunuyor.

Başvuru Süreci İş başvurusu yapmak isteyen adayların izlemeleri gereken adımlar şöyle:

  1. İŞKUR'un resmi web sayfasını ziyaret edin: İŞKUR E-Şube.
  2. Açılan sayfada ‘İş Arayan’ kısmından giriş yapın.
  3. Giriş yaptıktan sonra ‘İŞ İLANLARI’ bölümüne tıklayın.
  4. Ülke seçiminde ‘Yurtdışı’ seçeneğini belirleyin ve ‘ARA’ butonuna basın.
  5. Karşınıza çıkan ilanlar arasından Avusturya’daki iş fırsatlarını inceleyin ve ilgilendiğiniz ilana online olarak başvurun.

Bu iş ilanı, yurtdışında çalışmak isteyen adaylar için sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda yeni bir ülke ve kültürü tanıma, yeni deneyimler kazanma şansı da sunuyor. Avusturya'da çalışmak isteyen adaylar için bu fırsat, hem kariyer hem de yaşam kalitesi açısından büyük bir dönüşüm imkanı sağlıyor.

Benzer Haberler
Açıklama Geldi: Staj ve Çıraklıktan Ötürü Emekli Olamayanlara Borçlanma Düzenlemesi! Açıklama Geldi: Staj ve Çıraklıktan Ötürü Emekli Olamayanlara Borçlanma Düzenlemesi!
Bireysel Emeklilikte (BES) 2024 Ödemelerini SGK Uzmanı Bizzat Açıkladı! Bireysel Emeklilikte (BES) 2024 Ödemelerini SGK Uzmanı Bizzat Açıkladı!
Ziraat bankası ve 2 Kamu bankası Vakıfbank ile Halkbank duyurdu! Banka hesaplarına ödemeler olacak Ziraat bankası ve 2 Kamu bankası Vakıfbank ile Halkbank duyurdu! Banka hesaplarına ödemeler olacak
PTT'den emeklilere özel kredi başlıyor! Emekli maaşı alan herkes 100.000 TL alabiliyor PTT'den emeklilere özel kredi başlıyor! Emekli maaşı alan herkes 100.000 TL alabiliyor
QNB Finansbank Ocak Ayında Borçları Kapatıyor! 80.000 TL'ye Kadar Limitler Hazırlandı QNB Finansbank Ocak Ayında Borçları Kapatıyor! 80.000 TL'ye Kadar Limitler Hazırlandı
11.111 TL ödenecek! Yarın da devam edecek! TC kimlik ile kamu bankası verecek 11.111 TL ödenecek! Yarın da devam edecek! TC kimlik ile kamu bankası verecek
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?