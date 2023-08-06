İŞKUR TYP başvuru şartları ve sayfası... İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP temizlik ve güvenlik görevlisi alımı!

İŞKUR TYP okul başvuruları: MEB TYP temizlik ve güvenlik görevlisi alımı! İŞKUR TYP başvuru şartları ve sayfası- 2023-2024 eğitim öğretim yılı için heyecan verici bir duyuru geldi. Okullarda çalıştırmak üzere toplamda binlerce temizlik görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Türkiye'nin her köşesinde yapılacak bu alım için adaylar merakla ilanın yayımlanmasını bekliyor.

81 İlde Temizlik Görevlisi İhtiyacı

Yapılacak olan 60 bin temizlik görevlisi alımı kapsamında, 81 ildeki okulların ihtiyacı karşılanacak. Bu alım ile birlikte ilçeler ve köylerde de istihdam sağlanacak. Siz de hangi şehirde bu alımın gerçekleşmesini bekliyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları Neler?

Önemli bir detay olarak, bu alımda mezuniyet şartı aranmayacak. Aynı şekilde KPSS puanı da gerekmeyecek; adaylar arasında kura ile seçim yapılacak. Yaş şartı da bulunmayacak. Başvuru sonrasında il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından kura çekimi gerçekleştirilecek ve alınacak personeller belirlenecek. Bu alımlar, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak.

Güvenlik Görevlisi Alımı Beklentisi

Son iki yıldır okullara güvenlik görevlisi alımı yapılmıyor. Ancak adaylar, kadrolu güvenlik görevlisi alımının da gerçekleşmesini istiyor. Önümüzdeki hafta yapılacak duyuru ile güvenlik görevlisi alımının olup olmayacağı netlik kazanacak.

Başvurular Ne Zaman?

Okullara temizlik görevlisi alımı için başvuruların başlamasına çok az bir süre kaldı. Başvuruların alınmasının ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak ve 4 Eylül'de görevlerine başlayacaklar.

Başvuru linki: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx