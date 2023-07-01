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İŞKUR az önce duyurdu! KPSS'siz Ankara, Etlik, Kocaeli, Kayseri şehir hastanelerine işçi ve personel alımı başladı! İşte başvuru şartları

10 farklı şehirde bulunan şehir hastaneleri, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

İŞKUR az önce duyurdu! KPSS'siz Ankara, Etlik, Kocaeli, Kayseri şehir hastanelerine işçi ve personel alımı başladı! İşte başvuru şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-01 11:46

Şehir hastanelerine KPSS'siz işçi ve personel alımı başladı! İŞKUR az önce duyurdu! İşte başvuru şartları-  10 farklı şehirde bulunan şehir hastaneleri, en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan personel alımı ilanlarına göre, adaylar şehir hastanelerinde istihdam edilecek.

Başvurular için belirlenen şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük maaşı almamak.

İlanlarda belirtilen şehir hastaneleri ve İŞKUR ilan numaraları ise şöyledir:

  1. Ankara Şehir Hastanesi

    • 15 beden işçisi (İlan numarası: 00007612737)

  2. Ankara Etlik Şehir Hastanesi

    • 1 Hemşire (İlan numarası: 00007581287)
    • 1 Genel Alan Sorumlusu (İlan numarası: 00007589624)
    • 3 Sterilizasyon Teknisyeni (İlan numaraları: 00007589678)

  3. Manisa Şehir Hastanesi

    • 2 Beden işçisi (İlan numarası: 00007607286)
    • 3 güvenlik görevlisi (İlan numarası: 00007620857)
    • 5 Temizlik Görevlisi (İlan numarası: 00007584389)

  4. Samsun Şehir Hastanesi

    • 1 Elektrikçi (İlan numarası: 00007594791)
    • 1 Mekanik Bakım Onarımcısı (İlan numarası: 00007594805)

  5. Bursa Şehir Hastanesi

    • 5 Fizyoterapist (İlan numarası: 00007597496)
    • 10 güvenlik görevlisi (İlan numarası: 00007614453)
    • 5 Çamaşırhane Görevlisi (İlan numarası: 00007614666)
    • 10 Güvenlik Görevlisi (İlan numarası: 00007618299)

  6. Bayraklı Şehir Hastanesi

    • 20 Mekanik Bakım Onarımcısı (İlan numarası: 00007524087)
    • 20 Elektrik Teknisyeni (İlan numarası: 00007524094)
    • 1 Biyosidal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni (İlan numarası: 00007602585)

  7. Kocaeli Şehir Hastanesi

    • 15 Beden işçisi (Temizlik) (İlan numarası: 00007601246)
    • 20 güvenlik görevlisi (İlan numarası: 00007492538)

Başvurularınızı yapabilmek için İŞKUR adresine giriş yapmanız gerekmektedir. İlgili ilana başvurmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. İlk olarak, İŞKUR resmi internet sitesine giriş yapın.
  2. Ana sayfada yer alan menüler arasından "İş Arayan" sekmesini seçin.
  3. Açılan alt menüler arasından "İş İlanları" bölümünü seçin.
  4. Karşınıza çıkan sayfada "İş İlanları" başlığı altında "Ara" butonuna tıklayın.
  5. İlan No yazan alana, başvurmak istediğiniz ilanın numarasını girin.
  6. Ardından, "Ara" butonuna basarak ilgili ilanı bulun.
  7. İlanın detaylarının yer aldığı sayfada, başvurunuzu yapabileceğiniz CV gönderim adresi açıklama kısmında belirtilmiştir.
  8. CV'nizi hazırlayın ve ilanda belirtilen mail adresine göndererek başvurunuzu tamamlayın.

Yukarıdaki adımları takip ederek başvurularınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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