İŞKUR 18-55 yaş arasında başvuru yapan o kişilere ayda 4.473 TL ödeme yapıyor!

Son olarak yapılan açıklamaya göre, 18-55 yaş arasındaki sosyal yardım yararlanıcılarına İŞKUR işe başlama yardımı yapılacağı duyuruldu. Bu açıklama sonrası destek ödemesinin miktarı ve başvuru ayrıntıları da kamuoyuna sunuldu.

4.471 TL Ödeme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İŞKUR işe başlama yardımı kapsamında sunulan destek ödemeleri şu şekildedir:

Yardım Türü: AİLE

Yardım Programı: İşe Başlama Yardımı

Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcılarına yönelik nakdi yardımlardır.

Başvuran: İŞKUR tarafından iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarından sosyal güvenceli bir işe başlayanlar faydalanabilmektedir.

Kimler Faydalanabilir: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinde yapılan incelemede, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında işe başlama bilgisi görülen sosyal yardım yararlanıcıları 60 gün içerisinde faydalanabilmektedir.

Evrak: Kimlik Belgesi

Tutar: Brüt asgari ücretin 1/3’ne karşılık gelen tutar. Aynı yıl içerisinde bir defa yararlanılabilir. (2023 yılı için 4.471,50 TL)

Ödeme Dönemi: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden vatandaşlar, başvuru işlemlerini kolay bir şekilde tamamlayabilirler. Bu destek ödemeleri, dar gelirli ailelere ekonomik bir rahatlama sağlamayı amaçlamaktadır. İlgili kurumların duyurularını yakından takip ederek bu fırsatlardan yararlanmak mümkündür.