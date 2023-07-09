İŞKUR 10-31 Temmuz: 18-56 yaş arası olanlar alınıyor! İlkokul mezunu kamu personeli alınacak! İşte kadro dağılımı ve şartlar

İşsizlikle mücadele kapsamında, İŞKUR tarafından sürekli olarak yayınlanan ilanlar, işsiz vatandaşlar tarafından her gün titizlikle takip ediliyor. Bu ilanlar, vatandaşlara birçok fırsat sunarak en iyi hizmetlerden faydalanma imkanı sağlıyor. Binlerce kamu personelinin yeni iş istihdamı kapsamında iş imkanlarına kavuşabileceği belirtiliyor. Bu veriler ışığında, belirli bir yaş grubuna dahil olanların da personel alım sürecine girdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.
İŞKUR tarafından yapılan açıklama, çok sayıda vatandaşın işe yerleştirileceğini duyurdu. Son zamanlarda merak edilen konular arasında yer alan İŞKUR açıklamaları, birinci sınıf iş imkanlarıyla vatandaşlara geniş kapsamlı fırsatlar sunmayı hedefliyor. Bu sayede vatandaşlar, hızlı bir şekilde iş sahibi olma ayrıcalığıyla en iyi hizmetlerden yararlanabilecekler.
İŞKUR'un bu girişimi, işsizlik sorununa etkili bir çözüm getirme amacı taşımaktadır. İş arayan vatandaşlar için sunulan bu fırsatlar, istihdam alanında büyük bir ivme kazandırmayı hedeflemektedir. İŞKUR'un yürüttüğü iş imkanlarıyla, vatandaşlar istihdam edilerek ekonomiye katkı sağlayacak ve kendi geleceklerini güvence altına alabileceklerdir.
Bu fırsatları değerlendirmek isteyen iş arayanlar, İŞKUR'un güncel ilanlarını takip ederek başvurularını yapabilirler. İşsizlik sorununa karşı mücadelede önemli bir adım olan bu girişim, vatandaşların iş bulma sürecinde önemli bir destek sağlamaktadır. İşsizlikle mücadelede güçlü adımlar atan İŞKUR, iş arayanlara umut ışığı olmaya devam etmektedir.
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş./İSBAK 30.09.2023
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 27.09.2023
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 31.07.2023
İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.09.2023
İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. 30.10.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 31.12.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 09.07.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş 14.07.2023
Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.17.07.2023
Eskişehir İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.17.07.2023 (1)
İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 16.07.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 16.07.2023
Ankara Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı (TÜBİTAK) 17.07.2023
İstanbul Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 12.07.2023
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 30.09.2023 (1)
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. İSBAK 31.12.2023
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. 31.07.2023
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi 17.07.2023
Kocaeli Körfez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 11.07.2023
Yalova Çiftlikköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.07.2023
İzmir Torbalı Personel Özel Güv. Gı. İnş. Peyz. Turz. San. ve Tic. A.Ş. 12.07.2023
Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim San. Tic. ve A.Ş. 12.07.2023
Erzurum Karayazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 12.07.2023
Yalova Armutlu Belediyesi Personel Limited Şirketi 09.07.2023
İstanbul Sultangazi Belediyesi Personel A.Ş. 11.07.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.2023
Şarkışla Cemel Belediyesi İzlem Gıda Mad.İhr.İthl.San.Tic.A.Ş 13.07.2023
Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 10.07.2023
Antalya Gazibel İnş. Tarm. Turz. ve San. Ltd. Şti. 11.07.2023
Burdur Altınyayla Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.07.2023
Burdur Söğüt Tem. Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 09.07.2023
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdare Personel Ltd. Şti. 11.07.2023
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 09.07.2023
Erzurum Karaçoban Belediyesi Personel Ltd.Şti. 13.07.2023
Yalova Kaytazdere Belde Turizm ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 10.07.2023
İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. 04.08.2023
İstanbul Metro İstanbul A.Ş. 09.07.2023 (1)
ANKARA TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu Başkanlığı 26.07.2023
Eskişehir Alpubel Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Ulaşım Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi 09.07.2023
Eskişehir Alpubel Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Ulaşım Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi 09.07.2023 (1)
Eskişehir Alpubel Enerji Üretim Tarım Hayvancılık Ulaşım Danışmanlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi 09.07.2023 (2)
Kocaeli Gölaş Gölcük Turizm Taah. Paz. Müşavirlik Enerji İnşaat Temizlik Ve Gaz Dağ. A.Ş. 11.07.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 14.07.2023
Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri Makina Sanayi A.Ş. 10.07.2023
Denizli Boztaş Org.Pet.Tem.San.Tic.Ltd.Şti. 10.07.2023
Antalya İnsan Kaynakları 11.07.2023
Denizli 80.yıl Öğretmenevi İkt.İşlt.ve ASO Müd. 10.07.2023
Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 13.07.2023
Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 10.07.2023
İstanbul Bathonea Yapı Yapı A.Ş. 10.07.2023
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Personel AŞ. 13.07.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.2023 (1)
İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.07.2023
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 14.07.2023
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. 13.07.2023
Burdur Salda Gölü Tur. Ak. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 10.07.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 09.07.2023
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 11.07.2023
Suruç Belediyesi Personel Limited Şirketi.pdf
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. 10.07.2023
İzmir İzelman Genel Hizm. Otop. Öz. Eğ. İtf. Sağ. Hizm. Tic. A.Ş. 12.07.2023
İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.2023 (2)
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023 (1)
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023 (2)
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023 (3)
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023 (4)
Osmaniye İl Özel İdaresi Özidaş Sanayi Ticaret AŞ 10.07.2023 (5)
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.07.2023
Sivas Altınyayla Belediye Başkanlığı Albelsan Mak. Araç Gereç İnş.Tur.ve Tic.Ltd.Şti 14.07.2023
Manisa Besot Manisa Beld.Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl. Turizm Ve Enerji San Ve Tic.A.Ş. 14.07.2023 (1)
Afyonkarahisar İhsaniye İhsan Ören Taş. Gıda Turzm Mad. Hay. Süt Ürn. Unlu Mam.Tarım İnş.Orm.Ürn. Org. Teks. Ürn. Çiçekçilik Lokanta Jeot. Enj. San. ve Tic. Ltd Şti. 13.07.2023
Niğde Karakapı Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.07.2023
Bartın Hasbel Temizlik Hizmetleri Yapı İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 10.07.2023
Zonguldak Çaybel İmar İnş. Kültür Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti 10.07.2023
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 09.07.2023
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temizlik A.Ş. 09.07.2023
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri AŞ. 09.07.2023
Konya Şehir Hizmetleri AŞ 09.07.2023
Konya Şehir Hizmetleri AŞ 13.07.2023
İstanbul Sarbel Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda San. ve Tic. A.Ş. 10.07.2023
Kırıkkale Bahşılı Bld. Personel Ltd. Şti. 11.07.2023
Afyonkarahisar Özburun Belediyesi Personel Limited Şirketi 11.07.2023
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. İSPER A.Ş. 14.07.2023
İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel A.Ş. 20.07.2023
Burdur Akaryakıt Hiz. ve Paz. Tic. A.Ş.10.07.2023
Kastamonu Cide Bel. Per. Ltd. Şti. 12.07.2023