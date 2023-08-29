İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı! İşte başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar

Başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar... İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı- Türkiye genelinde birçok kamu kurumu ve belediye, İŞKUR aracılığıyla personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bu alımlar hem belediyelerin kendi bünyelerinde hem de anlaşmalı oldukları personel şirketleri aracılığıyla gerçekleşecek. Daimi bir iş sahibi olmak isteyenler, İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar aracılığıyla başvuruda bulunarak iş fırsatlarına ulaşabilecekler.

İŞKUR İle İstihdamın Kolaylaşması

İŞKUR sayesinde her yıl binlerce kişi iş sahibi olurken, başvurular artık online platformlar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR'un rehberliği ve ilanları sayesinde birçok vatandaş, iş sayesinde kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabiliyor.

Başvuru Şartları Neler?

Kamu ve belediye kurumlarına bağlı çalışan şirketler, personel alımlarında çeşitli şartlar talep edebiliyorlar. Bu şartlar genellikle kadro ve alım yapan kuruma göre farklılık gösterse de, genel olarak aşağıdaki önemli şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşından büyük olmak (Bazı ilanlarda daha yüksek yaş şartları da olabilir)

Sürekli çalışabilecek durumda olmak

Vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmek

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak

Bazı pozisyonlarda ehliyet şartı gerekebilir

Sabıka kaydının temiz olması

Hangi Kurumlara Alım Yapılacak?

Çeşitli belediye ve kamu kurumları, İŞKUR aracılığıyla alım yapacaklarını duyurdular. İşte bu kurumların bazıları:

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi

Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü

İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş.

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 30.09.2023

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. - 27.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.09.2023

İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.10.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 31.12.2023

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi - 31.12.2023

Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü - 07.09.2023

Aydın Müze Müdürlüğü Tralleis Antik Kenti Kazısı - 07.09.2023

İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş. - 31.08.2023

İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. - 30.08.2023

Samsun Cnk Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. - 31.07.2023

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - 31.01.2024

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.08.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 28.08.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. - 04.09.2023

İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San ve Tic. A.Ş. - 31.08.2023

Antalya Kemer Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 31.08.2023

Afyonkarahisar Özkayıhan Taşımacılık Pet Pet Ürün Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 28.08.2023

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. - 03.09.2023

İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. - 31.08.2023

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. - 30.08.2023

İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketi - 14.09.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. - 16.09.2023

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi - 31.08.2023

Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. - 17.09.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi - 09.09.2023

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel AŞ. - 28.08.2023

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. - 04.09.2023

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. - 31.08.2023

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvuru süreçleri, ilgili kurumların değerlendirmelerine göre değişebilir. Bazı kurumlar sınav ve mülakat düzenlerken, bazıları ön şartsız alımlar yapabilir. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ilanları inceleyerek detayları öğrenebilirsiniz.

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