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İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı! İşte başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar

Türkiye genelinde birçok kamu kurumu ve belediye, İŞKUR aracılığıyla personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu.

İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı! İşte başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 10:29

Başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar... İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı- Türkiye genelinde birçok kamu kurumu ve belediye, İŞKUR aracılığıyla personel ve işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bu alımlar hem belediyelerin kendi bünyelerinde hem de anlaşmalı oldukları personel şirketleri aracılığıyla gerçekleşecek. Daimi bir iş sahibi olmak isteyenler, İŞKUR'un yayınladığı bu ilanlar aracılığıyla başvuruda bulunarak iş fırsatlarına ulaşabilecekler.

İŞKUR İle İstihdamın Kolaylaşması

İŞKUR sayesinde her yıl binlerce kişi iş sahibi olurken, başvurular artık online platformlar üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İŞKUR'un rehberliği ve ilanları sayesinde birçok vatandaş, iş sayesinde kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayabiliyor.

Başvuru Şartları Neler?

Kamu ve belediye kurumlarına bağlı çalışan şirketler, personel alımlarında çeşitli şartlar talep edebiliyorlar. Bu şartlar genellikle kadro ve alım yapan kuruma göre farklılık gösterse de, genel olarak aşağıdaki önemli şartlar aranıyor:

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 18 yaşından büyük olmak (Bazı ilanlarda daha yüksek yaş şartları da olabilir)
  • Sürekli çalışabilecek durumda olmak
  • Vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmek
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak
  • Bazı pozisyonlarda ehliyet şartı gerekebilir
  • Sabıka kaydının temiz olması

Hangi Kurumlara Alım Yapılacak?

Çeşitli belediye ve kamu kurumları, İŞKUR aracılığıyla alım yapacaklarını duyurdular. İşte bu kurumların bazıları:

  • İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK)
  • İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş.
  • İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi
  • Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü
  • İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş.
  • İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 30.09.2023
  • İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. - 27.09.2023
  • İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.09.2023
  • İstanbul Başakkent Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. - 30.10.2023
  • İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) - 31.12.2023
  • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi - 31.12.2023
  • Aydın Kuşadası Müze Müdürlüğü - 07.09.2023
  • Aydın Müze Müdürlüğü Tralleis Antik Kenti Kazısı - 07.09.2023
  • İstanbul Fatih Belediyesi Emin Personel Hizmeti A.Ş. - 31.08.2023
  • İstanbul Beltur Büyük İstanbul Eğt. Tur. Sağ. Yat. İşl. ve Tic. Şti. - 30.08.2023
  • Samsun Cnk Kültür İnş. Tic. Ltd. Şti. - 31.07.2023
  • Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San.Tic.A.Ş. - 31.01.2024
  • İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. - 31.08.2023
  • İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 28.08.2023
  • İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. - 04.09.2023
  • İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San ve Tic. A.Ş. - 31.08.2023
  • Antalya Kemer Belediyesi Personel Ltd. Şti. - 31.08.2023
  • Afyonkarahisar Özkayıhan Taşımacılık Pet Pet Ürün Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 28.08.2023
  • Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. - 03.09.2023
  • İstanbul Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. - 31.08.2023
  • İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. - 30.08.2023
  • İstanbul Bakırköy Personel Hizmetleri Limited Şirketi - 14.09.2023
  • İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. - 16.09.2023
  • İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi - 31.08.2023
  • Kayseri Kay-Tur Kayseri Turizm Eğit.A.Ş. - 17.09.2023
  • İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi - 09.09.2023
  • Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel AŞ. - 28.08.2023
  • İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. - 04.09.2023
  • Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. - 31.08.2023

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvuru süreçleri, ilgili kurumların değerlendirmelerine göre değişebilir. Bazı kurumlar sınav ve mülakat düzenlerken, bazıları ön şartsız alımlar yapabilir. İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden ilanları inceleyerek detayları öğrenebilirsiniz.

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