Işın Karaca: Ben Demet Akalın'ın kötü gün dostuyum

BANA SAHTE HESAPTAN HAKARET EDEN ÜNLÜ BİR KADINI ADRESİNE KADAR BULDUM

Serhat Tekin’in ‘Sosyal medyada sana hakaret edenleri hemen bulduğunu biliyorum. Hiç ünlü biri çıktı mı o sahte hesapların arkasından?’ sorusuna ‘ Tanıdığım ve konuştuğum bir kadın ünlüyü adresine kadar buldum. Bana hem yorum olarak hem de özelden hakaret etmişti. Sektör komple böyle zaten. Şaşırmamak lazım. Ben onlar adına utanıyorum onlar yaparken utanmıyor. Bana hakaret eden o kişiyi görünce selam veriyorum çünkü onun gerçek kimliğini bildiğimden haberi yok sanırım.’ diyen Işın Karaca, dostunu yakın, düşmanlarını daha da yakın tuttuğunu söyledi. Sosyal medya hesabında takip ettiği listenin yarısını ayıp olmasın diye takip ettiğini söyleyen Karaca, ‘Bazılarını sessize aldım. Görmüyorum hiç.’ dedi.

RADİKAL ESTETİK AMELİYATLAR YAPTIRABİLİRİM

Serhat Tekin’in ‘ Radikal bir estetik ameliyat ileride düşünür müsün? ’ sorusuna Karaca, ‘Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Seviyorum o minik dokunuşları. Radikal estetik ameliyatlar da düşünebilirim ki en radikalini seneler önce zaten yapmıştım. 130 kiloyken 3 kere meme küçültme ameliyatı olmuş bir kadınım.’ cevabını verdi.

ÜÇ AYDA BİR ADAM DEĞİŞTİRMİYORUM

Geçtiğimiz ay aniden evlenen Işın Karaca, Serhat Tekin’in ‘ Genelde ilişkilerini hep evlilik ile sonlandırıyorsun’ yorumuna ‘ Geleneksel bir kadınım ben. 5 yıllık bir beraberliğimiz vardı. İlişkilerin bir evresi var. Evlilik de bunun bir süreci. Üç ayda bir adam değiştirmiyorum. Bu arada evlendik ama evli olduğumuzu kabul etmiyoruz bir de öyle bir durum var.’ cevabını veren Karca, evliliğin aşkı öldürmediğini, öldürürse zaten boşanılacağını söyledi.

SON ŞARKISINDA ZERRİN ÖZER, ESKİ ZERRİN DEĞİL

Serhat Tekin’in ‘ Zerrin Özer’in ‘Basit Numaralar’ şarkısının başarısı hakkında ne düşüyorsun?’ sorusuna ‘ Zerrin Özer benim kahramanımdır bunu biliyorsun ama bana kalırsa bu son patlayan şarkısı vokal ve şarkı olarak eski Zerrin değil ve bu beni çok rahatsız ediyor.’ cevabını veren Işın Karaca, ‘ Çok güzel şarkılar yazanlar var. İsterim ki onları söylesin. Ha bu arada o son şarkı cidden enteresan bir şekilde insanın ağzına yapışıyor.’ dedi.

SUSARSAM HASTA OLURUM

Serhat Tekin’in ‘Sosyal medyada her gönderinin altına neden yorum yapıyorsun? Hiç kendine sus karışma demiyor musun?’ sorusuna ‘ Hasta olurum ben susarsam. Ben hep soru sorarım aslında yorum yapmam. Çok meraklıyım soru sorarım.’ cevabını veren Karaca, soru sormak ve sorgulatmanın iyi bir şey olduğuna inandığını söyledi.

YA ANLAMADILAR YA DA FESATLAR

Serhat Tekin’in ‘Son çıkardığın senfoni albümüne müzik camiasından yeteri kadar ilgi ve tebrik gösterilmemesine kırgın mısın?’ sorusuna ‘ Kafamda iki seçenek var. Ya anlamadılar ya da fesatlar. İki kişi bu albümle ilgili tebrik etti. Deniz Seki ve Yeşim Salkım. İkisi de müzisyen kız zaten.’ cevabını veren Karaca, kendisinin iyi iş üreten herkesi alkışladığını söyledi.

DOĞRU OLUNCA SEVMİYORLAR BENİ

Serhat Tekin’in ‘Müzik çevresinde seni çok sevmediklerini söylemiştin’ hatırlatması üzerine Işın Karaca, ‘ Ben her şeyi dan dan söyleyen dobra bir insanım. Doğru olunca çok sevmiyorlar seni. Herkesin pembe bir yalanı var hayatı ile alakalı. E bende de o yok. Kötü gördüğümü söylüyorum. İyi insanlar tarafından çok seviliyorum o ayrı ama çıkarı yoksa bir insanın beni çok sevmesi mümkün değil. Çünkü ben de onu sevmiyorumdur muhtemelen.’ cevabını verdi.

AĞZINI AÇMADAN ŞARKI SÖYLEYEN KIZLAR VE OĞLANLAR VAR

Sohbette müzik sektörüne yönelik rahatsızlıklarını dile getiren Karaca, ‘Şarkıları ağzını açmadan söyleyen kızlar ve oğlanlar var. Çok tembelleştiğimiz bir dönemdeyiz sektör olarak. Şarkılar, düzenlemeler, sesler aynı. Edebiyattan yoksun, müziğin gerçek değerini vermekten aciz işler var.’ dedi.

ANIRIYOR DEMEK CAHİLCE VE CAN YAKICI

Serhat Tekin’in ‘Senin için çok bağırıyor, anırıyor eleştirilerine yorumun nedir? Sorusuna Işın Karaca, ’Bağırmak, anırmak ve şarkı söylemek arasındaki farkı bilmeyen insanlara başarılar diliyorum. Bunlar çok farklı kavramlar. Böyle eleştirilere asla takılmıyorum. Anırıyor demek cahilce ve can yakmak için söylenmiş bir şey. Allahtan bu laflar edilirken ben şeytanlarımı tatile yollamıştım.’ cevabını verdi.

BEN DEMET AKALIN’ININ KÖTÜ GÜN DOSTUYUM

Sohbette Demet Akalın ile aralarındaki son durumun ne olduğu sorusuna Işın Karaca, ‘Hiç bir zaman küsmedim. Ben onun kötü gün dostuyum o da bunu gayet iyi biliyor. Ondan beklentim yüksek olduğu için şarkısını beğenmediğimi söyleme lüksüne sahip olduğumu düşünüyorum. Ben beğenmedim diye tüm Türkiye’nin ‘Işın Karaca beğenmedi o zaman biz de beğenmeyelim’ diyecek hali yok herhalde.’ cevabını verdi.

BEYONCE KONSERİNİN YARISINDA ÇIKTIM

Konserlerde çoğunlukla playback yapılmasından ve vokallerin desteği ile şarkı söylenmesinden rahatsız olan Işın Karaca, Serhat Tekin’in ‘ Fikrin hala aynı mı? yoksa değişti mi?’ sorusuna ‘ Şimdi konserlerdeki durum daha beter. Hep olayların negatif yönlerini buluyormuş gibi gözüküyorum ama bir şekilde birilerinin bir şeyleri konuşması gerekiyor bence. Lay lay lom bir sektör değiliz ve gittiğimiz yol çok güzel bir yol değil açıkçası. Son Beyonce konserinden bile playback yaptığını duyunca çıktım çünkü ben bunun için para vermiyorum. Oturur evde konser videosunu izlerim o zaman.’ cevabını verdi.