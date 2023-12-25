İşçilere Yıl Sonu Müjdesi: 18.000 TL'lik Maaş Promosyonu!

İşçilere Yıl Sonu Müjdesi: 18.000 TL'lik Maaş Promosyonu!

İşçilere Yıl Sonu Müjdesi: 18.000 TL'lik Maaş Promosyonu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 09:50

Türkiye'de emekli ve çalışanlar arasında heyecan yaratan promosyon kampanyaları, Aralık ayında da devam ediyor. Cumhurbaşkanı imzasıyla duyurulan yeni bir promosyon kararı, milyonlarca çalışanı sevindirecek nitelikte. İşçilere yönelik sağlanacak özel promosyon ile ilgili yapılan anlaşma, 18.000 TL'lik maaş promosyonu ödemesini içeriyor. Cumhurbaşkanı onayıyla yayınlanan karar, çalışanlara yönelik bu özel destek paketini duyurarak sektörde hareketlilik yarattı.

Türkiye genelinde emekli ve çalışanlara yönelik promosyon kampanyaları kapsamında alınan yeni bir karar, çalışanları sevindirdi. 18.000 TL'lik maaş promosyonu, özellikle Kardemir A.Ş çalışanları için müjdeli bir gelişme olarak duyuruldu. Kardemir A.Ş, 2 yıl süren müzakerelerin ardından Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile anlaşmaya vararak 4500 işçisine 2 yıllık maaş taahhütü karşılığında 18.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

Kardemir A.Ş tarafından yapılan açıklamada, TEB ile yapılan anlaşmanın işçilere ek finansal avantajlar da sağlayacağı belirtildi. Bu işbirliğiyle çalışanlara özel finansal avantajlar sunulacak ve özellikle kredi kullanımı kolaylaştırılacak. Kardemir A.Ş çalışanları, bu promosyon ödemesinin yanı sıra cazip kredi faiz oranlarından da faydalanabilecekler.

Promosyon ödemelerinin Ocak ayından itibaren yapılacağı bildirildi. Yeni yılda işçiler, maaşlarıyla birlikte 18.000 TL'lik promosyon ödemesini tek seferde alacaklar. Bu haber, Kardemir A.Ş çalışanları tarafından büyük bir sevinçle karşılandı ve finansal anlamda olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

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