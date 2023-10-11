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İş Bankası hesabı olanlar dikkat! Şipşak 20.000 TL faizsiz veriliyor

İş Bankası müşterileri için tasarlanan İşCep, sunduğu ayrıcalıklarla bankacılık deneyimini daha hızlı ve dijital hale getiriyor. İşte İşCep'in İş Bankalı olanlara sağladığı avantajlar:

İş Bankası hesabı olanlar dikkat! Şipşak 20.000 TL faizsiz veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 13:06

İş Bankası müşterileri için tasarlanan Maximum Kart, artık İşCep kullanıcılarına özel bir ayrıcalık sunuyor. İşCep ile Maximum Kart sahipleri, anında ve faizsiz olarak 20.000 TL'ye kadar nakit avans çekebilirler. Bu avantaj, acil nakit ihtiyaçları için oldukça kullanışlıdır.

İşCep ile İş Bankası müşterileri, hisse senedi işlemlerinde de avantajlı bir konumda. Uygulama üzerinden yapılan hisse senedi alım-satım işlemlerinde sadece %0,05 komisyon oranı uygulanır. Bu, yatırımcılar için maliyeti düşürücü bir faktördür ve hisse senedi ticaretini daha erişilebilir kılar.

Ücretsiz Havale ve EFT İşlemleri

İş Bankası müşterileri, İşCep uygulaması aracılığıyla 1 yıl boyunca ücretsiz Havale ve EFT işlemleri yapabilirler. Bu, hesaplar arası para transferlerini daha ekonomik hale getirir ve bankacılık işlemlerini daha avantajlı kılar.

Aidatsız Kart İmkanı

İşCep kullanıcıları, bankanın sunduğu kredi kartlarını kullanırken aidat ödeme zorunluluğundan kurtulurlar. İşCep ile yapılan kredi kartı başvurularında aidat ödenmeyen kartlar tercih edilebilir. Bu da ekonomik bir avantaj sağlar.

Vadeli TL Mevduat Hesabı Ayrıcalıkları

İşCep kullanıcıları, vadeli TL mevduat hesapları için özel oranlarla avantajlı bir şekilde yatırım yapabilirler. Bu, birikimlerinizi daha verimli bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.

İşCep, İş Bankası müşterilerine sunduğu bu avantajlarla bankacılık işlemlerini daha hızlı ve dijital bir deneyim haline getiriyor. Uygulama, müşterilere finansal işlemlerini kolayca gerçekleştirme ve ekonomik avantajlardan faydalanma imkanı sunuyor. İşCep'i kullanarak İş Bankası müşterileri, bankacılık işlemlerini istedikleri zaman ve istedikleri yerden kolayca yönetebilirler.

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