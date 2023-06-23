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İş Bankası flaş duyuru yaptı! İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak

Bankaların düzenlediği kampanyalar arasında özellikle İş Bankası'nın sunduğu kredi fırsatları dikkat çekiyor.

İş Bankası flaş duyuru yaptı! İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak
Yayın Tarihi : 2023-06-23 17:06

İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak! İş Bankası flaş duyuru yaptı- Bankaların düzenlediği kampanyalar arasında özellikle İş Bankası'nın sunduğu kredi fırsatları dikkat çekiyor. İş Cep uygulaması üzerinden verilen kredi kampanyaları, düşük faiz oranlarıyla vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlıyor. Emekli veya sigortalı olan herkesin faydalanabileceği bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak kişilere hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirerek bu kampanyalara katılabilir ve uygun faiz oranlarıyla kredi imkanından yararlanabilirsiniz. İş Bankası müşterilerine özel olarak sunulan bu kredi ödemesi iş cep uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu cep telefonunuzdan mesaj göndererek gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar, özellikle İş Bankası müşterilerine yönelik olarak iş cep uygulaması üzerinden kredi ödemesi yapar. 

İş Bankası flaş duyuru yaptı! İş cep uygulamasından 90 gün ertelemeli 44000 TL ödeme yapılacak

İş Bankası'ndan kredi almak için kredi puanınızın 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek İş Bankası'nın düzenlediği kredi kampanyasına katılabilmektedir.

İş Cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak oldukça kolaydır. İş Bankası, İŞ CEP uygulamasını kullanan kişilere uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaktadır. İŞ CEP uygulaması kullanan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade seçeneğiyle kredi alabileceklerdir. İŞ BANKASI ve İŞ CEP uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapan kişilere hızlı bir şekilde destek sağlanacak ve kredi ödemeleri aynı gün içinde hesaplara yatırılır. 

 

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