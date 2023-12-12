Irmak Arıcı'dan itiraf: "Çocukken..."

Irmak Arıcı, Serdar Ortaç hayranı çıktı. Güzel şarkıcı, Ortaç şarkılarını çocukken evde bağıra bağıra söylediğini itiraf etti.

Irmak Arıcı'dan itiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-12-2023 11:02

Irmak Arıcı, "İstanbul Ekonomi Zirvesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Çırağan Sarayı’nda sahne aldı. İstanbul'un birçok ünlü iş insanının katıldığı konserde, güzel şarkıcı, 90’lı yıllardan günümüze uzanan sahne repertuarıyla Çırağan Sarayı’nın tarihi atmosferinde katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Performansının yanı sıra berrak sesi ile katılımcılardan büyük alkış alan Arıcı, ışıltılı kostümüyle sahnede adeta ışık saçtı.

Serdar Ortaç’ın proje albümünde yer alan “Ben Adam Olmam” isimli şarkıyı seslendiren Arıcı, bu şarkıyı çocukluk yıllarından beri sevdiğini ve küçükken yüksek sesle evde söylediğini belirtti. Arıcı, “Komşulardan şikayet gelirdi, ama ben inadına söylerdim. Şimdi sahnede binlerce müziksevere bu şarkıyı söylüyorum. Ama bu kez güzel bir şekilde söylediğimde herkes dans ediyor, eğleniyor ve alkış sesleri yükseliyor.” şeklinde konuştu. Pop müziğin duayen ismi Serdar Ortaç ile tanışmayı çok istediğini ifade eden Arıcı, “Serdar Ağabey’in şarkıları benim için çok özel. Onun tecrübeleri benim için bir hazine olurdu. Onunla tanışmayı ve müzikal yolculuğunu dinlemeyi çok isterim.” dedi.

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