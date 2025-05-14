Irmak Arıcı’dan Evlilik Müjdesi

Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı, iş insanı sevgilisi Selim Şenoğlu ile evlilik yolunda ilerlediklerini açıkladı. Arıcı, romantik haberini katıldıkları bir davette sevenleriyle paylaştı.

“Ağustos ya da Eylül’de Evleneceğiz”

Pop müziğin sevilen ismi Irmak Arıcı, sevgilisi Selim Şenoğlu ile birlikte katıldığı “Yaza Merhaba” partisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin “Evlilik var mı?” sorusu üzerine, “Ağustos, eylül gibi evleneceğiz. Yurt dışında bir plan yaptık. Yeri şimdi söylemeyeyim, sürpriz olsun,” dedi.

Mutlu Haber Hayranlarını Sevindirdi

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Irmak Arıcı’nın bu samimi açıklaması, magazin dünyasında ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik kararı, sevenleri tarafından mutlulukla karşılandı. Henüz detaylar açıklanmasa da, çiftin yurt dışında yapmayı planladığı düğün şimdiden merak konusu oldu.