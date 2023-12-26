İrem Derici: 'Atarım kendimi köprüden'

"EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Serhat Tekin'in bu sene konserlerinde sahnesine çok para harcayan İrem Derici’ye “ Bir dikili ağacın yok mu? “ sorusunu sorması üzerine Derici, “ Bir dikili ağacım yok evet. 2024’de artık inşallah bir ev sahibi olmak istiyorum” cevabını verdi.

"ATARIM KENDİMİ KÖPRÜDEN"

Serhat Tekin’in “ Göz önünde olmayı seviyorsun. Bir sabah uyandın ve artık gazetelerde hiç haberinin çıkmadığını gördün ne yaparsın?” sorusuna İrem Derici esprili bir cevap verdi. “ Atarım kendimi köprüden. O haber olur zaten.” diyen İrem Derici, kariyerinin ilk 5 senesi çıkardığı her şarkının hit olduğunu fakat geçirdiği hastalık sürecinin ardından yayınladığı şarkıların o dönem iyi gitmediğini gördüğünde depresyona girdiğini söyledi. “ O dönem “ Evet herkesin bir son kullanma tarihi var ama bunu döndürmek senin elinde’ diyerek kendime geldim” diyen İrem Derici, hem Z hem de Y kuşağına hitap ettiğini söyledi.

"SAFTİRİKLİKTEN HİÇ KAYBETMEDİM"

Serhat Tekin’in “ Bazı durumlarda saf olduğunu düşünüyor musun?” sorusuna İrem Derici “ Evet safım. Bunun farkındayım ama bu değişecek bir şey değil şu saatten sonra. Belki çoğu insan bunu kullanıp benimle isim yapmaya çalışmış olabilir. Umursadığım bir şey değil çünkü ben saftiriklikten hiç kaybetmedim. Günün sonunda hep doğru yolu buluyorum.” cevabını verdi.

"ÖNÜMÜ KESEN OLMADI"

Serhat Tekin’in “ Kariyerinde hiç sana engel olan, işlerini engelleyen durum veya kişilerle karşılaştın mı?” sorusuna Derici, “ Hayır. Ben inanmıyorum zaten bunlar çok 80’lerin hikayeleri. Ön kesmeler falan filan.. Arz talep meselesi bu. Talep gördüğün sürece zaten iş sana gelir. “ cevabını verdi.

HANGİ KADIN ŞARKICIDAN NEYİ SEÇERDİ?

Serhat Tekin’in “ Simge, Derya Uluğ, Merve Özbey, Ece Seçkin. Bu kadın şarkıcılardan bir şey seç desem, neyi seçerdin ?” sorusuna İrem Derici, “ Simge, çok kendi dünyasında. Kitapları, kedisi ve bitkileri ile evinde yaşadığı o maneviyat çok hoşuma gidiyor. Sesini de çok seviyorum. Sesini seçerdim. Derya Uluğ’dan disiplinli olmasını alırdım. Uyumadan konserden gelir. Gider pilatesini yapar. Stüdyosuna gider. Yediğine içtiğine dikkat eder. Görüyorsun zaten al kaşar rendele kızın karnında. Dal gibi kız. Ece Seçkin’in divalığını alırdım. Seviyorum o divalığını. Geri vites yok Ece’de. Merve Özbey’in ise aşırı sevgi dolu o büyük kalbini seçerdim. O kadar büyük bir kalp hiç görmedim çünkü.” cevabını verdi.



