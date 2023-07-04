iPhone 11'e kallavi Temmuz indirimi geldi! Carrefoursa bu ay iPhone 11'in fiyatını dibe çekti! Peynir ekmek gibi satıyor!

Carrefoursa bu ay iPhone 11'in fiyatını dibe çekti! Peynir ekmek gibi satıyor! iPhone 11'e kallavi Temmuz indirimi geldi- Türkiye'nin sevilen marketlerinden Carrefoursa, müşterilerine uygun fiyatlı akıllı telefon seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bu özel fırsatlar arasında dikkat çekici bir seçenek olan iPhone 11 modeli, artık üretimi durdurulmuş olmasına rağmen Carrefoursa'da uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor.

iPhone 11 fırsatı, müşteriler için oldukça cazip ve avantajlı bir seçenek sunuyor. Diğer mağazalara kıyasla satış fiyatı oldukça düşük ve ayrıca Carrefoursa Card ile yapılan alışverişlerde ek indirimlerden yararlanma imkanı sağlanıyor. Bu sayede, iPhone 11 sahibi olmak isteyenler, uygun fiyatla kaliteli bir akıllı telefona sahip olmanın keyfini çıkarabilirler.

iPhone 11, Apple'ın popüler bir akıllı telefon modelidir ve yüksek performansı ile öne çıkar. 6.1 inçlik Liquid Retina ekranı, geniş renk yelpazesi sunarak yüksek çözünürlüklü net görüntüler sağlar. Ayrıca, çift arka kamera sistemi, harika fotoğraf ve video çekimleri yapmanıza olanak tanır.

Carrefoursa'nın iPhone 11 fırsatı, müşterilere daha fazla avantaj sunuyor. Ürün fiyatının yanı sıra Carrefoursa Card ile yapılan alışverişlerde sağlanan ek indirimler, müşterilere önemli bir tasarruf imkanı sağlıyor. Ancak stoklar sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için müşterilere acele etmeleri tavsiye ediliyor. İlgilenenlerin en yakın Carrefoursa mağazasına hemen gitmeleri ve bu özel fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor.

İşte Carrefoursa'nın 2 Temmuz 2023 tarihli iPhone 11 fiyat listesi:

Apple iPhone 11 (64 GB) - Siyah: 24.999,00 TL Apple iPhone 11 (64 GB) - Lila - Mor: 24.999,00 TL Apple iPhone 11 (64 GB) - Kırmızı: 24.999,00 TL Apple iPhone 11 (64 GB) - Sarı: 24.999,00 TL

Carrefoursa, müşterilerine sunduğu bu fırsatlarla iPhone 11'in daha uygun fiyatlarla temin edilmesini sağlıyor. Dikkat çeken renk seçenekleriyle birlikte, bu akıllı telefon modeline Carrefoursa mağazalarından erişebilir ve avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

Ancak, stoklar sınırlı olduğundan, ilgilenenlerin hemen harekete geçmeleri ve bu özel fırsatı kaçırmamaları önerilmektedir. Carrefoursa Card ile yapılan alışverişlerde sağlanan ek indirimlerle birlikte, müşteriler önemli bir tasarruf sağlayabilirler.

iPhone 11, yüksek performansı, güçlü özellikleri ve kaliteli kamera sistemiyle öne çıkan bir akıllı telefon modelidir. Liquid Retina ekranı, geniş renk yelpazesi sunarak etkileyici bir görsel deneyim sağlar. Ayrıca, çift arka kamera sistemi sayesinde kaliteli fotoğraf ve video çekimleri yapmanızı mümkün kılar.

Carrefoursa'nın iPhone 11 fırsatıyla, uygun fiyatla bu popüler akıllı telefona sahip olabilir ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir telefon deneyimi yaşayabilirsiniz.