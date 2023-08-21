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İnternetten başvur 70.000 TL trink al! Enpara bunu yapanlara kredisiz 70.000 TL veriyor

Enpara bunu yapanlara kredisiz 70.000 TL veriyor! İnternetten başvur 70.000 TL trink al- 

İnternetten başvur 70.000 TL trink al! Enpara bunu yapanlara kredisiz 70.000 TL veriyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-08-2023 12:15

Enpara, müşterilerine yönelik özel bir finansal çözüm sunuyor: 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkânı. Bu kredi sayesinde, nakit ihtiyaçlarınızı 2029 TL taksitlerle karşılayabilirsiniz. Günümüzde döviz kurlarının dalgalanması, enflasyonun artması gibi etkenler vatandaşların mali durumunu etkiliyor. Bu durum, nakit ihtiyacının artmasına yol açıyor. Temel ihtiyaçlar için gereken nakit miktarı artarken, bankaların kredi seçenekleri önem kazanıyor. İşte Enpara'nın öne çıkan ihtiyaç kredisi kampanyası...

Faiz Artışlarına Karşı Uyumlu Kredi Seçenekleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faiz oranlarının artırılması, bankaların da kredi faiz oranlarını güncellemesine neden oldu. Bu bağlamda Enpara, müşterilerine özel bir kredi kampanyasıyla çıkıyor. Kampanya dahilinde, 10 bin TL ile 70 bin TL arasında değişen miktarlarda ve 36 aya kadar vade seçeneğiyle ihtiyaç kredisi sunuluyor.

Uygun Faiz Oranları ve Esnek Ödeme Seçenekleri

Enpara'nın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi fırsatı, vatandaşların finansal gereksinimlerini daha kolay bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Nakit ihtiyacının önem kazandığı bir dönemde, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunan bu kredi kampanyası, insanların günlük hayatlarını daha rahat yönetmelerine yardımcı olabilir. Bu durum, Enpara'nın müşterilerine finansal çözümler sunma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyuyor.

Kredi Detayları ve Faiz Oranları

Enpara'nın ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 70 bin TL'ye kadar kredi imkânı tanıyor. Kampanya kapsamında 10 bin TL ile 70 bin TL arasında farklı limitler belirlenmiş durumda. Vadeler ve taksitler de farklılık gösterirken, en dikkat çekici unsur uygun faiz oranlarıdır.

Kredi başvuru skoruna göre farklılık gösteren faiz oranlarına göre, 3-12 ay arasında %2,28, 13-24 ay arasında %2,58 ve 25-36 ay vade için %2,68 faiz oranları sunuluyor. Aynı zamanda Enparalı olmayan ilk kez başvuran müşterilere özel faiz oranları da mevcut.

Enpara'nın Finansal Çözümleriyle Nakit İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Enpara'nın özel ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak nakit ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılama olanağı sunuyor. Hem vadelerin hem de faiz oranlarının geniş bir yelpazede sunulduğu bu kampanya, bireylerin finansal anlamda daha rahat bir çözüm elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

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