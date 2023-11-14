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İnşaat demiri fiyatları patladı: Demirin ton fiyatı kaç para oldu rekor üzerine rekor

Son dönemlerde döviz kurundaki ve enflasyonda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutan inşaat sektörünü doğrudan etkilemekte.

İnşaat demiri fiyatları patladı: Demirin ton fiyatı kaç para oldu rekor üzerine rekor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-11-2023 08:02

Özellikle döviz kurlarındaki artış, inşaat malzemelerinin maliyetlerini yükseltmekte ve bu durum da konut fiyatlarının artmasına yol açmakta.

Demir Fiyatlarındaki Artış

Bu hafta başında yapılan yeni fiyat güncellemeleri ile birlikte inşaat demirinin ton fiyatı yeniden artış gösterdi. Bu artış, inşaat sektöründe maliyetlerin yükselmesine ve konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmasına neden oldu.

İnşaat Demiri Fiyatlarındaki Değişim

Son Zamlar ve İnşaat Demiri Fiyatları

Yeni zamların ardından inşaat demiri fiyatları tekrar 21 bin TL sınırını aştı. Bu artış, inşaat sektöründe çalışan müteahhitler ve yatırımcılar arasında endişe yaratmakta.

İller Bazında İnşaat Demiri Fiyatları

İzmir, en ucuz inşaat demiri fiyatına sahipken, Samsun ise en yüksek fiyata sahip il olarak kaydedildi. İzmir'de inşaat demiri ton fiyatı 20 bin 550 TL, Samsun'da ise 21 bin 700 TL oldu.

Büyükşehirlerde İnşaat Demiri Fiyatları

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Güncel Fiyatlar

Ankara, İstanbul ve İzmir'de inşaat demiri ton fiyatlarındaki artış, özellikle farklı çapta demirler için değişiklik göstermekte. Ankara'da 8'lik ve 10'luk inşaat demiri için ton fiyatı 21 bin 50 TL'ye yükselirken, İstanbul'da bu fiyatlar sırasıyla 21 bin 150 TL ve 20 bin 950 TL oldu. İzmir'de ise 8'lik inşaat demiri 20 bin 550 TL'den satılmaya devam etmekte.

Bu fiyat artışları, hem inşaat sektörüne hem de nihai tüketiciye yansıyan maliyetlerin artışına işaret ediyor. Bu durum, konut piyasasında da belirsizliği artırıyor ve inşaat sektörünün geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Bu değişiklikler, özellikle konut almayı planlayan bireyler ve inşaat sektöründeki yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturmakta.

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