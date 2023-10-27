ING Bank emekliye hızır gibi yetişti: 8500 TL + 4000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL faizsiz nakit avans

ING Bank'ın sunmuş olduğu bu fırsatlar, emekliler için büyük bir kolaylık ve ek kazanç sağlamaktadır. İşte SGK emekli maaşı alanlar için ING Bank'ın sunmuş olduğu avantajlar:

Nakit Promosyon Kazanma Fırsatı

Maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz. ING Bank, maaş müşterilerine özel olarak bu promosyonları sunarak maaş alanların ek gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.

Otomatik Fatura Talimatı İle Ek Nakit Promosyon

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı vererek ek 4.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma imkanınız bulunmaktadır. Bu sayede hem emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak hem de faturalarınızı otomatik olarak ödeyerek ek kazanç elde edebilirsiniz. Toplamda 12.500 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatını kaçırmayın.

Yeni Emekliler ve EYT ile Emekli Olanlar da Yararlanabilir

Yeni emekli olanlar ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile emekli olanlar da bu promosyonlardan yararlanabilirler. ING Bank, geniş bir müşteri kitlesine hitap ederek emekli maaşı alan herkese faydalı avantajlar sunmaktadır.

Maaşınızı ING'ye Taşımak Çok Kolay

Eğer hala emekli maaşınızı ING Bank'a taşımadıysanız, bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için e-Devlet Kapısı üzerinden, ING Bank şubelerine giderek veya Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşerek maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bu işlem sırasında size özel sunulan ayrıcalıklardan da faydalanabilirsiniz.

ING Bank Emekli Maaşı Müşterilerine Sunulan Ayrıcalıklar

ING Bank'ın emekli maaşı müşterilerine sunmuş olduğu ayrıcalıklar şunlardır:

Dijital para transferi işlemlerinizde masraf ödemezsiniz.

%3,33'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

3 ay boyunca Turuncu Ekstra avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilirsiniz.

İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda , ilk 1 yıl kart ücreti ödemez, 10.000 TL faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 500 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.

Emekli maaşı müşterisi olarak ING Bank'ın sunmuş olduğu bu ayrıcalıklardan faydalanarak maddi refahınızı artırabilirsiniz. ING Bank, emekliler için finansal kolaylıklar sunarak emeklilik döneminizin daha konforlu ve kazançlı geçmesine katkı sağlar.

ING Bank ile Emeklilikte Kazançlı Bir Döneme Adım Atın

Emeklilik dönemi, hayatınızın en özel zamanlarından biridir ve maddi güvence önemlidir. SGK emekli maaşınızı ING Bank'a taşıyarak nakit promosyonlar ve özel ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca, finansal geleceğinizi daha sağlam temellere oturtabilirsiniz. ING Bank ile emeklilikte kazançlı bir döneme adım atın ve finansal güvencenizi artırın.