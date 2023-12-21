ING Bank Emekliye 8500 TL Ödeyecek! Promosyon Miktarları Arttı! En Düşük Maaşa Bile Rekor Ödeme!

Bankadan güzel bir haber geldi. 2024 yılı öncesi promosyon miktarları artırıldı. En düşük maaş 7500 TL alan emeklilere bile yüksek ödeme yapılacak. İşte ödeme kapsamında bizleri bekleyen detaylar... ING Bank, emeklilere yönelik yeni bir kampanya ile finansal destek sağlıyor. Bu kampanya, toplamda 37.500 Türk Lirası'na kadar olan ödeme imkanları ile emeklilere ciddi bir finansal kolaylık sunuyor. Bu özel kampanya, ING Bank'ın emekli maaş promosyonuna dayanıyor.

Emekli Maaşına Göre Ödenecek Promosyonlar

Kampanya, emeklilerin maaş miktarına bağlı olarak farklı promosyon ödemeleri öngörüyor. 3.500 Türk Lirası'na kadar olan maaşlar için 5.100 Türk Lirası, 3.500 ile 7.500 Türk Lirası arasındaki maaşlar için 5.950 Türk Lirası, 7.500 ile 10.000 Türk Lirası arasındaki maaşlar için 7.650 Türk Lirası ve 10.000 Türk Lirası üzeri maaşlar için 8.500 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor. ING Bank'ın kampanyası, ek promosyon seçeneklerini de içeriyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, her talimat için 1.000 Türk Lirası nakit bonus kazanabiliyorlar. Maksimum 4 fatura talimatı ile toplamda 4.000 Türk Lirası ek promosyon elde edilebiliyor. Ayrıca, 36 ay vade ve aylık %3,49 faiz oranı ile 25.000 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi de sağlanıyor. Bu krediyle emekliler, her ay 1.422 Türk Lirası taksit ödeyerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

ING Bank'ın bu özel kampanyası, emeklilere toplamda 37.500 Türk Lirası değerinde bir finansal destek paketi sunuyor. Bu paket, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir yardım olarak değerlendiriliyor ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Kampanya, emeklilere finansal esneklik ve rahatlık sunarak, onların ekonomik özgürlüklerini artırmayı hedefliyor.