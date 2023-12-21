ING Bank Emekliye 8500 TL Ödeyecek! Promosyon Miktarları Arttı! En Düşük Maaşa Bile Rekor Ödeme!

ING Bank'ın promosyon kampanyası dikkat çekiyor. 8500 TL ödemeyi kimlerin alacağı belli oldu. SSK Bağ-Kur, EYT ve Emekli Sandığı ile emeklilik hakkı elde edenler dikkat...

ING Bank Emekliye 8500 TL Ödeyecek! Promosyon Miktarları Arttı! En Düşük Maaşa Bile Rekor Ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-12-2023 10:17

Bankadan güzel bir haber geldi. 2024 yılı öncesi promosyon miktarları artırıldı. En düşük maaş 7500 TL alan emeklilere bile yüksek ödeme yapılacak. İşte ödeme kapsamında bizleri bekleyen detaylar... ING Bank, emeklilere yönelik yeni bir kampanya ile finansal destek sağlıyor. Bu kampanya, toplamda 37.500 Türk Lirası'na kadar olan ödeme imkanları ile emeklilere ciddi bir finansal kolaylık sunuyor. Bu özel kampanya, ING Bank'ın emekli maaş promosyonuna dayanıyor.

Emekli Maaşına Göre Ödenecek Promosyonlar

Kampanya, emeklilerin maaş miktarına bağlı olarak farklı promosyon ödemeleri öngörüyor. 3.500 Türk Lirası'na kadar olan maaşlar için 5.100 Türk Lirası, 3.500 ile 7.500 Türk Lirası arasındaki maaşlar için 5.950 Türk Lirası, 7.500 ile 10.000 Türk Lirası arasındaki maaşlar için 7.650 Türk Lirası ve 10.000 Türk Lirası üzeri maaşlar için 8.500 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor. ING Bank'ın kampanyası, ek promosyon seçeneklerini de içeriyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler, her talimat için 1.000 Türk Lirası nakit bonus kazanabiliyorlar. Maksimum 4 fatura talimatı ile toplamda 4.000 Türk Lirası ek promosyon elde edilebiliyor. Ayrıca, 36 ay vade ve aylık %3,49 faiz oranı ile 25.000 Türk Lirası tutarında ihtiyaç kredisi de sağlanıyor. Bu krediyle emekliler, her ay 1.422 Türk Lirası taksit ödeyerek finansal ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

ING Bank'ın bu özel kampanyası, emeklilere toplamda 37.500 Türk Lirası değerinde bir finansal destek paketi sunuyor. Bu paket, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir yardım olarak değerlendiriliyor ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyor. Kampanya, emeklilere finansal esneklik ve rahatlık sunarak, onların ekonomik özgürlüklerini artırmayı hedefliyor.

Benzer Haberler
Akbank Duyurdu: Emekli veya Sigortalı Çalışana 32 Bin TL Ödeme! Akbank Duyurdu: Emekli veya Sigortalı Çalışana 32 Bin TL Ödeme!
Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar Dikkat: 4 Gün İçinde Banka İşlem Yapmanızı Bekleyecek!  Yapı Kredi Bankası Hesabı Olanlar Dikkat: 4 Gün İçinde Banka İşlem Yapmanızı Bekleyecek! 
10 yıl erken emeklilik onaylandı! Cumhurbaşkanı imzaladı! 10 yıl erken emeklilik onaylandı! Cumhurbaşkanı imzaladı!
Banka hesaplarına ödeme: Son dakika açıklandı! Kontrol edebilirsiniz Banka hesaplarına ödeme: Son dakika açıklandı! Kontrol edebilirsiniz
Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek! Resmi Açıklama Yapıldı: 2 Bankadan Ödeme Verilecek!
Ziraat Bankası'ndan Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 50.000 TL'ye Kadar Destek! Ziraat Bankası'ndan Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 50.000 TL'ye Kadar Destek!
ÇOK OKUNANLAR
Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!
  • 19-12-2023 18:31

Özgü Namal'ın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı!

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!
  • 20-12-2023 12:01

Kızıl Goncalar'da Mert Yazıcıoğlu fırtınası! Sosyal medya onu konuştu!

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!
  • 19-12-2023 10:03

Afra Saraçoğlu'nun dekolteli pozları yaktı, geçti!

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!
  • 18-12-2023 10:06

Sonunda kabul etti! O şarkıya vokal yapan isim Serenay Sarıkaya'ymış!

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!
  • 18-12-2023 09:51

Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya ağır gönderme! Ortalık fena karışacak!