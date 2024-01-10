İndirimin Hası Yapıldı! Toyota Corolla Fiyatları Bu Sefer 150 Bin TL İndirimle Dibi Gördü

Âraç fiyatlarındaki indirime bu sefer bir şirket daha katıldı. Toyota, otomotiv sektöründe dikkat çekici bir adım atarak Corolla modellerinde önemli indirimler sunuyor. Bu indirimler, Corolla'nın fiyatını bazı Renault Clio modellerinden daha düşük bir seviyeye çekiyor. Toyota'nın bu stratejisi, hem otomotiv pazarını canlandırmak hem de potansiyel alıcılar için cazip fırsatlar sunmak amacı taşıyor. Toyota'nın bu indirim kampanyası kapsamında, Corolla'nın çeşitli modelleri için önemli fiyat düşüşleri göze çarpıyor. Örneğin, 1.5 Vision Multidrive S modeli için 186.500 TL, 1.5 Vision Plus Multidrive S. için ise 150.000 TL indirim yapılıyor. Bu, Toyota'nın piyasaya güçlü bir giriş yapma ve rekabeti artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Toyota Corolla Otomobil Fiyatları (İndirimli)

Toyota'nın güncel fiyat listesine göre, Corolla'nın kampanyalı fiyatları şu şekilde:

1.5 Vision Multidrive: Normal Fiyatı 1.189.300 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.002.800 TL.

1.5 Vision Plus Multidrive: Normal Fiyatı 1.210.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.010.000 TL.

1.5 Dream Multidrive: Normal Fiyatı 1.305.500 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.149.000 TL.

1.5 Dream X-Pack Multidrive: Normal Fiyatı 1.385.050 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.228.550 TL.

1.5 Flame X-Pack Multidrive: Normal Fiyatı 1.468.400 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.311.900 TL.

1.5 Passion X-Pack Multidrive: Normal Fiyatı 1.586.500 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.430.000 TL.

Bu indirim Corolla'nın birçok versiyonunu Renault Clio'nun bazı modellerinden daha uygun hale getiriyor. Renault Clio'nun güncel fiyat listesi ise şu şekilde:

equilibre 1.0 SCe 65 hp: Fiyatı 852.000 TL.

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: Fiyatı 949.900 TL.

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: Fiyatı 988.900 TL.

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: Fiyatı 1.041.900 TL.

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: Fiyatı 1.286.900 TL.

Bu rekabet, otomobil alıcıları için yeni ve cazip seçenekler yaratıyor. Toyota'nın bu hamlesi, piyasadaki diğer otomobil üreticileri için de bir uyandırma çağrısı niteliğinde. Müşterilerin artan ihtiyaçlarına ve ekonomik koşullara uygun şekilde fiyatlandırma yapmak, otomotiv sektöründe rekabeti ve inovasyonu teşvik ediyor. Toyota'nın Corolla modellerinde yaptığı bu indirimler, hem alıcılar için hem de otomotiv sektörü için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu adım, özellikle ekonomik büyüme ve artan otomobil fiyatları göz önüne alındığında, pazarda yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.