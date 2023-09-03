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İlkokul, ortaokul, liselilere ve üniversitelilere geri ödemesiz karşılıksız burs veriliyor! İşte o kurumlar kuruluşlar

Eğitim hayatı, birçok öğrenci için önemli bir dönemdir ve eğitim maliyetleri her yıl artmaktadır.

İlkokul, ortaokul, liselilere ve üniversitelilere geri ödemesiz karşılıksız burs veriliyor! İşte o kurumlar kuruluşlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 19:47

Birçok vakıf ve kurum, öğrencilere maddi destek sağlayarak onların eğitimlerine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. İşte bu vakıf ve kurumların öğrencilere sunduğu burs fırsatları:

  • Günebakan Vakfı Burs Başvurusu: Günebakan Vakfı, burs başvurularını kabul etmeye başladı. Detaylı bilgi ve başvuru için buraya göz atabilirsiniz.

  • Sema Yazar Vakfı Burs Başvurusu: Sema Yazar Vakfı, öğrencilere burs imkanı sunuyor. Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

  • ATEGV Burs Başvurusu: ATEGV Vakfı, öğrencilere burs vermek için başvuruları almaya başladı. Başvuru sayfası için tıklayınız.

  • TEV Burs Başvurusu: Türk Eğitim Vakfı (TEV), öğrencilere burs imkanı sunuyor. Burs başvuruları için buraya göz atabilirsiniz.

  • Pendik Belediyesi Burs Başvurusu: Pendik Belediyesi, üniversite öğrencilerine yardım ediyor. Başvuru detayları ve sayfası için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

  • AGEYV Burs Başvurusu: AGEYV, burs başvurularını almaya başladı. Başvuru sayfası için şuraya göz atabilirsiniz.

  • Lises Vakfı Burs Başvurusu: Lises Vakfı, öğrencilere burs sağlıyor. Başvuru sayfası burada.

  • Sabancı Vakfı Burs Başvurusu: Sabancı Vakfı, burs başvurularını internet üzerinden kabul ediyor. Başvuru sayfası şu adreste.

  • Anadolu Vakfı Burs Başvuru Sayfası: Anadolu Vakfı, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası için tıklayınız.

  • Çelikel Eğitim Vakfı Burs Başvurusu: Çelikel Eğitim Vakfı, başvuruları almaya başladı. Başvuru formu ve detayları burada.

  • Sütaş Eğitime Destek Bursu Başvurusu: Sütaş, eğitime destek bursları sunuyor. Başvuru sayfası ve bilgileri için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

  • Kızçev Burs Başvurusu: Kızçev, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru detayları ve sayfası için buraya göz atabilirsiniz.

  • Bulgurcu Vakfı 2023 Yılı Burs Başvurusu: Bulgurcu Vakfı, 2023 yılı burs başvurularını kabul ediyor. Detaylar için bu linki inceleyebilirsiniz.

  • Mehmet Esra Cansız Vakfı Burs Başvuru: Mehmet Esra Cansız Vakfı, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru detayları burada.

  • Rüştü Akın Vakfı Burs Başvuru: Rüştü Akın Vakfı, burs başvurularını almaya başladı. Başvuru formu ve detayları için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

  • Bais Global Logistics Burs Başvuru Sayfası: Bais Global Logistics, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası şurada.

  • KAHEV Burs Başvuruları: KAHEV, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası burada.

  • Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Burs Başvuru Sayfası: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, başarılı öğrencilere burs fırsatı sunuyor. Başvuru sayfası şurada.

  • SANJET Burs Başvuru Sayfası: SANJET, burs başvurularını internet üzerinden kabul ediyor. Başvuru sayfası için tıklayınız.

KYK burs başvurularının ise Kasım ayında başlaması bekleniyor.

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