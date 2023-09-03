İlkokul, ortaokul, liselilere ve üniversitelilere geri ödemesiz karşılıksız burs veriliyor! İşte o kurumlar kuruluşlar

Birçok vakıf ve kurum, öğrencilere maddi destek sağlayarak onların eğitimlerine katkıda bulunmayı taahhüt ediyor. İşte bu vakıf ve kurumların öğrencilere sunduğu burs fırsatları:

Günebakan Vakfı Burs Başvurusu: Günebakan Vakfı, burs başvurularını kabul etmeye başladı. Detaylı bilgi ve başvuru için buraya göz atabilirsiniz.

Sema Yazar Vakfı Burs Başvurusu: Sema Yazar Vakfı, öğrencilere burs imkanı sunuyor. Başvuru ekranına buradan ulaşabilirsiniz.

ATEGV Burs Başvurusu: ATEGV Vakfı, öğrencilere burs vermek için başvuruları almaya başladı. Başvuru sayfası için tıklayınız.

TEV Burs Başvurusu: Türk Eğitim Vakfı (TEV), öğrencilere burs imkanı sunuyor. Burs başvuruları için buraya göz atabilirsiniz.

Pendik Belediyesi Burs Başvurusu: Pendik Belediyesi, üniversite öğrencilerine yardım ediyor. Başvuru detayları ve sayfası için bu linki ziyaret edebilirsiniz.

AGEYV Burs Başvurusu: AGEYV, burs başvurularını almaya başladı. Başvuru sayfası için şuraya göz atabilirsiniz.

Lises Vakfı Burs Başvurusu: Lises Vakfı, öğrencilere burs sağlıyor. Başvuru sayfası burada.

Sabancı Vakfı Burs Başvurusu: Sabancı Vakfı, burs başvurularını internet üzerinden kabul ediyor. Başvuru sayfası şu adreste.

Anadolu Vakfı Burs Başvuru Sayfası: Anadolu Vakfı, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası için tıklayınız.

Çelikel Eğitim Vakfı Burs Başvurusu: Çelikel Eğitim Vakfı, başvuruları almaya başladı. Başvuru formu ve detayları burada.

Sütaş Eğitime Destek Bursu Başvurusu: Sütaş, eğitime destek bursları sunuyor. Başvuru sayfası ve bilgileri için şu linki ziyaret edebilirsiniz.

Kızçev Burs Başvurusu: Kızçev, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru detayları ve sayfası için buraya göz atabilirsiniz.

Bulgurcu Vakfı 2023 Yılı Burs Başvurusu: Bulgurcu Vakfı, 2023 yılı burs başvurularını kabul ediyor. Detaylar için bu linki inceleyebilirsiniz.

Mehmet Esra Cansız Vakfı Burs Başvuru: Mehmet Esra Cansız Vakfı, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru detayları burada.

Rüştü Akın Vakfı Burs Başvuru: Rüştü Akın Vakfı, burs başvurularını almaya başladı. Başvuru formu ve detayları için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.

Bais Global Logistics Burs Başvuru Sayfası: Bais Global Logistics, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası şurada.

KAHEV Burs Başvuruları: KAHEV, burs başvurularını kabul ediyor. Başvuru sayfası burada.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Burs Başvuru Sayfası: Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, başarılı öğrencilere burs fırsatı sunuyor. Başvuru sayfası şurada.