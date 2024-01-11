İlkokul Mezununa Aylık 150 Bin TL Kazandıran Meslek Ortaya Çıktı!

Yüksek maaşlı işler kategorisinde ilk sıralarda yer alan bir meslekte 150 bin TL kazanmak mümkün. Herkes bu mesleğin adını ve nasıl yapılacağını soruyor.

İlkokul Mezununa Aylık 150 Bin TL Kazandıran Meslek Ortaya Çıktı!
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Yayın Tarihi : 11-01-2024 19:59

Türkiye'de asgari ücretin artışı ve ekonomik değişimler, iş piyasasındaki dengeleri önemli ölçüde etkilemekte. Özellikle beyaz yakalı çalışanların maaşlarıyla kıyaslandığında, mavi yakalı mesleklerdeki kazançlar dikkat çekici bir yükselişe sahne oluyor. Bu durum, hem işgücü piyasasındaki dinamikleri hem de meslek seçimleri üzerinde önemli etkiler yaratıyor.

Mavi Yakalılar Daha Çok Kazanıyor

Asgari ücrete yapılan yüksek zamlarla birlikte, özellikle inşaat, imalat ve perakende sektörlerinde çalışan ustaların aylık kazançları oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. İnşaat, elektrik, kaynak ve kalıpçılık gibi mesleklerde çalışan usta ve işçiler, artık aylık 80 bin ile 150 bin lira arasında kazanç elde edebiliyorlar.

Bu dönemde, özellikle zor bulunan nitelikli mavi yakalı işçiler, maaşlarında ciddi artışlar görüyor. Elektrik şefleri, kaynak ustaları, kalıpçılar gibi mesleklerde çalışanlar, mesleki becerilerinin kıtlığı ve talebin yüksek olması nedeniyle, 100-150 bin lira gibi aylık kazançlara ulaşabiliyor. Bu durum, mavi yakalı çalışanların kazançlarının, birçok beyaz yakalı meslek grubundaki genel müdür maaşlarını bile geçtiği anlamına geliyor.

Vinç Operatörü 150 Bin TL Para Alıyor

İnşaatta çalışan bir ustanın mesai dahilinde 70-80 bin lira kazanç elde etmesi mümkün hale gelmiştir. Vinç operatörleri ise aylık olarak 150 bin lira civarında gelir elde edebilmektedir. Mavi yakalılar, sabit bir iş yerine günlük yevmiye usulü çalışmayı tercih ederek kazançlarını daha da arttırıyorlar.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın belirttiği üzere, üniversite mezunlarının iş bulma sıkıntısı ve sektörlerdeki ara eleman ihtiyacının artması, mavi yakalı mesleklerin cazibesini daha da artırıyor. Bu durum, iş piyasasındaki geleneksel beyaz yakalı-mavi yakalı ayrımını değiştiriyor ve mavi yakalı mesleklerin önemini artırıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'deki iş piyasasında önemli değişikliklere işaret ediyor. Artan mavi yakalı maaşları, meslek seçimleri üzerinde önemli bir etki yaratıyor ve işgücü piyasasındaki dengeleri değiştiriyor. Bu durum, hem iş arayanlar hem de işverenler için yeni stratejiler ve yaklaşımlar gerektiriyor.

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