İlk kez ev alacaklara mest eden müjde! 1800 TL taksitle TOKİ konut satışları başladı

1800 TL taksitle TOKİ konut satışları başladı! İlk kez ev alacaklara mest eden müjde- Türkiye Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından sunulan evler, birçok kişi için uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatını beraberinde getiriyor. Çekilişle belirlenen evler için aylık taksit tutarı 1800 TL olarak belirlenmiştir. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden müracaatlar yapılabilmektedir.

TOKİ Evleri Başvuru Koşulları

TOKİ üzerinden ev sahibi olmak isteyen vatandaşların belli şartları taşıması gerekmektedir. Kurum tarafından belirlenen başvuru koşulları şunlardır:

Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmesi veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması gerekmektedir. Başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı geliri en fazla net 34.000.00 TL olmalıdır. Bu gelir hesaplanırken gıda, yol ve diğer yardımlar da dahil edilmektedir. Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilmektedir. Birden fazla başvuru yapıldığında başvurular geçerli kabul edilmemektedir.

TOKİ Ev Satışları Hangi İllerde Yapılıyor?

TOKİ ev satışları belirli dönemlerde belli illerde gerçekleşmektedir. E-devlet üzerinden güncel satış yapılan illeri kontrol ettiğimizde Ankara ve Burdur'un listede yer aldığını görmekteyiz.

Ev Fiyatları ve Ödeme Koşulları

Ev fiyatları 443 bin TL'den başlamaktadır. Ev satın alma hakkı elde edildikten sonra yüzde 25 peşinat ödemesi yapılması gerekmektedir. Kalan taksitler için minimum ödeme tutarı 1800 TL olarak belirlenmiştir.

TOKİ evleri, uygun fiyatları ve esnek ödeme koşullarıyla ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunmaktadır. Başvuru koşulları ve güncel satış durumu için TOKİ'nin resmi internet sitesi takip edilmelidir.