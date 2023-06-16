İkamet şartsız en az 18000 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel, işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İşte başvuru şartları... İkamet şartsız en az 18000 TL maaşla kamu ve şehir hastanelerine personel, işçi alımı başladı- Şehir hastaneleri, birer birer tamamlanarak açılışlarını gerçekleştirirken, personel alımları da hız kesmeden devam ediyor. İncelenen ilanlara göre, her hastanenin istediği şartların farklılık gösterdiği görülüyor. Bu ilanlara şimdiden büyük bir ilgi gösterilmeye başlandığı, birçok işsizin ilanların belirtilen adreslerinin önünde kuyruk oluşturduğu gözlemleniyor. Sosyal medyada da bu ilanların ne kadar sevindirici olduğu konuşuluyor.

Ancak başvuru tarihini kaçıranların da olduğunu belirtmek gerekir. Endişelenmeyin, ilerleyen tarihlerde taşeron firmaları tarafından birçok alım ilanının daha açılacağına dair haberler dolaşmaya başladı bile. Bu noktada, personel alımıyla ilgili farklı uygulamalar da karşımıza çıkıyor. İşte son zamanlarda öne çıkan iş ilanlarına dair merak edilenler!

Başvuru Şartları ise şu şekildedir: Şehir hastanelerine yapılan personel alımlarının genellikle taşeron firmaları tarafından gerçekleştirildiği için ilanlarda başvuru şartları farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte, başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu bulunmaktadır. Ayrıca başvuran kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması gibi kriterler aranmaktadır. Erkek adaylardan ise askerlik durumu hakkında bilgi istenmektedir.

Eğer askerlik durumunun göreve engel olacağı düşünülüyorsa, başvuru yapmadan önce bu konuda önlem almanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca, başvuru yapan kişilerin ruhsal ve fiziksel durumu hakkında bilgi verilmesi istenmektedir. Çünkü hastanelerde çalışan personellerin görevlerini kesintisiz bir şekilde yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, görevlerini etkileyebilecek hastalıkları olan kişiler bazı kadrolara başvuramamaktadır.

Alım yapılan kadrolar incelendiğinde, hastanelere geniş bir yelpazede işçi alındığı görülmektedir. Büro ve destek personeli, birçok hastanede yüksek sayıda alım gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık ve hasta yönlendirme kadrolarının personel alımı da yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Şehir hastanelerinde yayımlanan ilanlar ve İŞKUR ilan numaraları aşağıda belirtilmiştir:

ETLİK ŞEHİR HASTANESİ

3 Sterilizasyon Görevlisi (İlan Numarası: 00007538120)

1 Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni (İlan Numarası: 00007545298)

1 Biolog (İlan Numarası: 00007545730)

1 Hemşire (İlan Numarası: 00007581287)

1 Genel Alan Sorumlusu (İlan Numarası: 00007589624)

3 Sterilizasyon Görevlisi (İlan Numarası: 00007589678)

MANİSA ŞEHİR HASTANESİ

5 Temizlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007584389)

BURSA ŞEHİR HASTANESİ

2 Güvenlik Görevlisi (Silahlı) (İlan Numarası: 00007531228)

3 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) (İlan Numarası: 00007531161)

45 Temizlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007552088)

10 Çamaşırhane Görevlisi (İlan Numarası: 00007552348)

TEKİRDAĞ ŞEHİR HASTANESİ

1 Temizlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007544528)

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ

20 Temizlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007492536)

20 Aşçı (İlan Numarası: 00007492534)

20 Aşçı Yardımcısı (İlan Numarası: 00007492535)

20 Güvenlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007492538)

20 Hastane Hizmetlisi (İlan Numarası: 00007492532)

20 Garson (İlan Numarası: 00007492533)

ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

1 Güvenlik Görevlisi (İlan Numarası: 00007558486)

Başvuru yapabilmek için ilgili ilanlara İŞKUR web sitesinden ulaşmanız gerekmektedir. İŞKUR'un resmi adresine giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Karşınıza çıkacak olan sayfada ilan numarasıyla birlikte başvuru yapabileceğiniz ilanlar listelenecektir.

Unutmayın, başvurularınızı yaparken ilanlarda belirtilen sürelere ve başvuru koşullarına dikkat etmeniz önemlidir. Başvurularınızı eksiksiz ve doğru şekilde gerçekleştirmeniz sizin için daha olumlu sonuçlar doğurur.

Başvurularınızı gerçekleştirebilmek için öncelikle İŞKUR'un resmi adresine giriş yapmanız gerekmektedir. İlgili adrese giriş yaptıktan sonra "İş İlanları" bölümüne tıklamanız gerekmektedir. Bu bölüme eriştiğinizde karşınıza bir ekran çıkacaktır.

Ekranda "İlan No" başlığı altında ilan numarasını yazmanız gereken bir alan bulunmaktadır. Başvuruda bulunmak istediğiniz ilanın numarasını bu alana yazmanız gerekmektedir. Ardından "Ara" butonuna tıklayarak ilanın listelendiği sayfaya erişebilirsiniz. İlgilendiğiniz ilana tıkladığınızda ise açıklama kısmında, CV'nizi gönderebileceğiniz bir mail adresi yer alır.

Başvurunuzu tamamlamak için CV'nizi hazırladıktan sonra ilan açıklamasında belirtilen mail adresine göndermeniz gerekmektedir. CV'nizi mail olarak göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz.