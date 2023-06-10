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İhtiyaç kredisi faiz oranları roket gibi çıktı! İşte en düşük faizli kredi veren bankalar ve hesaplaması Haziran 2023

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelen bilgilere göre ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklikler meydana geldi.

İhtiyaç kredisi faiz oranları roket gibi çıktı! İşte en düşük faizli kredi veren bankalar ve hesaplaması Haziran 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-06-2023 21:29

İşte en düşük faizli kredi veren bankalar ve hesaplaması Haziran 2023 - İhtiyaç kredisi faiz oranları roket gibi çıktı-  Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelen bilgilere göre ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklikler meydana geldi ve bu değişiklikler rekor seviyelere ulaştı. Bu makalemizde sizlere en uygun faizle kredi veren bankaları ve hesaplamalarını sunacağız.

İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları aşağıdaki şekildedir:

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.70

N Kolay İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %4.49

ING Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %1.99

Halkbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %1.89

Akbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.33

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %1.99

Burgan Bank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %1.89

Cepteteb İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %1.99

Denizbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.05

Vakıf Katılım İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.09

Türkiye İş Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.05

Kuveyt Türk Katılım İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %2.50

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %3.09

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı: %3.29

İhtiyaç kredisi faiz oranları roket gibi çıktı! İşte en düşük faizli kredi veren bankalar ve hesaplaması Haziran 2023

10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Hesaplaması

Eğer en düşük faizli ihtiyaç kredisi olan %1.89 faiz oranıyla 10 bin TL kredi kullanmak isterseniz, 12 ay vadeyle aylık 966 TL taksit ödemesi yapmanız gerekecek. Toplamda ise 11 bin 656 TL geri ödeme yapmış olacaksınız.

20 Bin TL İhtiyaç Kredisi Hesaplaması

Eğer en düşük faizle 20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isterseniz, 12 ay boyunca her ay 1.933 TL 55 kuruş ödeme yapmanız gerekecektir.

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