IBAN numarasına yarın sabah 09.20'de ödeme olacak! Bankadan açıklama geldi, TC ile hemen sorgulama yapın!

Bankadan açıklama geldi, TC ile hemen sorgulama yapın! IBAN numarasına yarın sabah 09.20'de ödeme olacak- Akbank, yeni kampanyasıyla TC Kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan müşterilere uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bankalar arasında öncü konumda olan Akbank, düşük faiz oranlarıyla müşterilerine destek olmayı Ocak ayı sonuna kadar sürdüreceğini duyurdu.

Akbank, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin TC Kimlik numaralarıyla başvuru yapabileceklerini ve kredi kullanabileceklerini belirtti. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılan ve başvurusunu gerçekleştiren müşterilere, gelir belgesi ibrazı gerekmeksizin 26.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacaktır. Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler en yakın Akbank şubesine başvuruda bulunabilir ve aldıkları kredileri hesaplarına yatırabilirler.

Akbank üzerinden 26.000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, banka şubesine gitmeden Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve kimlik numaraları üzerinden 26.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirler.

Kredi almak isteyen müşterilere acil ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında sunulan bu krediler, uygun şartlar sağlandığında aynı gün içinde hesaplara ödeme olarak aktarılmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi onayı alarak hızlı bir şekilde ödeme alacak müşterilerin, banka kredi puanının 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Akbank, düşük faiz oranları ve kolay başvuru süreciyle müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Kampanya kapsamında 26.000 TL'ye kadar gelir belgesi ibrazı gerekmeksizin kredi kullanabilirsiniz. Hızlı ve pratik başvuru süreciyle Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu yapabilir ve ödemelerinizi aynı gün hesabınıza alabilirsiniz.