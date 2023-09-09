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Hyundai Eylül fiyat listesiyle indirimin dibine vurdu! i10, i20, Elantra ve Bayon modeli peynir ekmek gibi satıyor!

Son dönemlerde sıfır araç piyasasındaki yükseliş sürerken, Hyundai'den müjdeli bir haber geldi. Hyundai, sıfır araç almak isteyen vatandaşları sevindirecek büyük bir indirim kampanyası başlatıyor.

Hyundai Eylül fiyat listesiyle indirimin dibine vurdu! i10, i20, Elantra ve Bayon modeli peynir ekmek gibi satıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-09-2023 11:26

i10, i20, Elantra ve Bayon modeli peynir ekmek gibi satıyor! Hyundai Eylül fiyat listesiyle indirimin dibine vurdu-  Bu indirim kampanyası ile Hyundai, müşterilerine daha uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Araç fiyatlarının artışıyla zorlu hale gelen araç alım süreçlerinde bu tür indirimler, müşterilere rahat bir nefes aldırıyor. Daha fazla bilgi ve indirimlerle ilgili ayrıntılara ulaşmak için Hyundai'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte detaylar:

Hyundai'den Büyük İndirim Haberi

Araç piyasasında yaşanan hareketlilik son birkaç yıldır devam ediyor ve araç almak isteyen vatandaşlar için zorlu bir dönem haline geldi. Sıfır araçlarda yaşanan stok sıkıntısı da bu mağduriyeti artırıyor. Ancak Hyundai, bu dönemde müşterilerine büyük bir jest yapıyor. Hyundai, i10 modellerinde gerçekleştireceği kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Kore menşeli Hyundai, Eylül ayı için indirimli fiyatlarını duyurdu. Özellikle Temmuz ayından bu yana sıfır araç fiyatlarında yaşanan yaklaşık 10 bin TL'lik artış sonrasında gelen bu indirim müşterilere büyük bir avantaj sağlıyor. Temmuz ayında 715 bin TL'ye satılan i10 modeli, Eylül ayında 725 bin TL'den satışa sunulacak. 

Hyundai Eylül Ayı Fiyat Listesi

  • Hyundai i10 MPI 67 PS Jump benzinli manuel araç: 725 bin TL
  • Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump benzinli otomatik (AMT): 770 bin TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style benzinli otomatik (AMT): 790 bin TL
  • Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite çift renkli benzinli otomatik (AMT): 850 bin TL
  • Hyundai i20 1.6 T-GDI 204 PS benzinli manuel: 1 milyon 295 bin TL
  • Hyundai Elantra 1.6 MPI 123 PS Style Comfort benzinli CVT: 1 milyon 395 bin TL
  • Hyundai Elantra 1.6 MPI 123 PS Elite benzinli CVT: 1 milyon 580 bin TL
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli manuel: 915 bin TL
  • Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump benzinli otomatik: 950 bin TL
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