Hyundai Eylül fiyat listesiyle indirimin dibine vurdu! i10, i20, Elantra ve Bayon modeli peynir ekmek gibi satıyor!

i10, i20, Elantra ve Bayon modeli peynir ekmek gibi satıyor! Hyundai Eylül fiyat listesiyle indirimin dibine vurdu- Bu indirim kampanyası ile Hyundai, müşterilerine daha uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olma fırsatı sunuyor. Araç fiyatlarının artışıyla zorlu hale gelen araç alım süreçlerinde bu tür indirimler, müşterilere rahat bir nefes aldırıyor. Daha fazla bilgi ve indirimlerle ilgili ayrıntılara ulaşmak için Hyundai'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte detaylar:

Hyundai'den Büyük İndirim Haberi

Araç piyasasında yaşanan hareketlilik son birkaç yıldır devam ediyor ve araç almak isteyen vatandaşlar için zorlu bir dönem haline geldi. Sıfır araçlarda yaşanan stok sıkıntısı da bu mağduriyeti artırıyor. Ancak Hyundai, bu dönemde müşterilerine büyük bir jest yapıyor. Hyundai, i10 modellerinde gerçekleştireceği kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Kore menşeli Hyundai, Eylül ayı için indirimli fiyatlarını duyurdu. Özellikle Temmuz ayından bu yana sıfır araç fiyatlarında yaşanan yaklaşık 10 bin TL'lik artış sonrasında gelen bu indirim müşterilere büyük bir avantaj sağlıyor. Temmuz ayında 715 bin TL'ye satılan i10 modeli, Eylül ayında 725 bin TL'den satışa sunulacak.

Hyundai Eylül Ayı Fiyat Listesi