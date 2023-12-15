Hyundai Bayon 70 Bin TL Ucuza Satılıyor! Güncel Hyundai Bayon Fiyatları (Aralık 2023)

Hyundai, Aralık ayına özel bir kampanya ile gündeme geldi. Bayon modelinde inanılmaz indirimler başladı. Öyle ki bu fırsatları değerlendirecekler binlerce TL kazançlı şekilde araç sahibi olabilir. Sıfır otomobillerdeki güncel gelişmeleyi aktarıyoruz. Otomobil satın alma planı olanlar, aile araçlarını tercih ediyor. Özellikle de ülkemizde aile araçlarına ve fiyat performans segmentindeki araçlara yoğun ilgi var. Bayon modeli için başlatılan bu kampanyada indirimler adeta havada uçuşuyor.

70 Bin TL'lik İndirim

Hyundai'nin Bayon modelinde 70 bin TL'ye varan bir indirim fırsatı sunuluyor. Fiyatları düşmesiyle beraber talep de arttı. Otomobillerin genel olarak daha ucuzladığını ve beklenenden daha da az zamlandığını biliyoruz. Maliyet artışlarının beklentilerin altında olması nedeniyle araç satın alımlarının zamanla hızlanacağı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Kampanya kapsamında Hyundai Bayon sahibi olabilmek için resmi bayiliklerle görüşme sağlayabilirsiniz.

Aralık ayı, otomobil firmalarının yeni yılın modellerine geçiş yapmaya hazırlandığı bir dönemdir. Bu nedenle eski model araçları elden çıkarmak ve yeni modellere yer açmak için çeşitli kampanyalar düzenlenir. Hyundai'nin Bayon modeli için başlattığı bu kampanya da bu kapsamda değerlendirilebilir. SUV modelleri, son yıllarda otomobil tercihlerinde önemli bir yer tutuyor. Hyundai Bayon, SUV sevenler için oldukça cazip bir seçenek olabilir. Kampanya kapsamında, Bayon'un bazı donanım seçenekleri ÖTV muafiyeti ile sunuluyor, bu da müşterilere ekstra avantaj sağlıyor.

Hyundai Bayon Otomobil Fiyatları Aralık 2023