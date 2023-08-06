Hurda fiyatlarına okkalı zam yapıldı! Fiyatlar arşa çıktı! Bakır ve demir hurda fiyatı kaç TL oldu?

Fiyatlar arşa çıktı! Bakır ve demir hurda fiyatı kaç TL oldu? Hurda fiyatlarına okkalı zam yapıldı- Bugün itibariyle hurda fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. ABD'nin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından doların yükselmesi, piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Bu durum bakır ve demir gibi metallerin fiyatlarına da yansıdı. İşte güncel hurda fiyatları:

Bakır Hurda Fiyatları (TL/kg)

Soyma Bakır: 0-20 kg arası: 207,70 ₺ 20-300 kg arası: 209,80 ₺ 300 kg ve üzeri: 212,00 ₺

Lama Bakır İmalat Artığı: 0-20 kg arası: 207,70 ₺ 20-300 kg arası: 209,80 ₺ 300 kg ve üzeri: 212,00 ₺

Antigron Kırma Bakır: 0-20 kg arası: 205,60 ₺ 20-300 kg arası: 207,70 ₺ 300 kg ve üzeri: 209,90 ₺

Ttr Kırma Bakır: 0-20 kg arası: 203,50 ₺ 20-300 kg arası: 205,60 ₺ 300 kg ve üzeri: 207,80 ₺

Boyalı Lama & Boru Bakır: 0-20 kg arası: 187,40 ₺ 20-300 kg arası: 189,30 ₺ 300 kg ve üzeri: 191,30 ₺



Diğer bakır türleri için de benzer şekilde fiyat artışları görülmektedir.

Demir Hurda Fiyatları (TL/kg)

Dkp Hurda: 0-500 kg arası: 8,82 ₺ 500-5000 kg arası: 8,92 ₺ 5000 kg üzeri: 9,02 ₺

İmalat Artığı (Lazer & Sac): 0-500 kg arası: 8,62 ₺ 500-5000 kg arası: 8,82 ₺ 5000 kg üzeri: 8,92 ₺

Ekstra Hurda: 0-500 kg arası: 7,99 ₺ 500-5000 kg arası: 8,08 ₺ 5000 kg üzeri: 8,17 ₺

Karışık ve Toplama Hurda: 0-500 kg arası: 7,35 ₺ 500-5000 kg arası: 7,43 ₺ 5000 kg üzeri: 7,51 ₺

Demir Talaşı: 0-500 kg arası: 6,98 ₺ 500-5000 kg arası: 7,06 ₺ 5000 kg üzeri: 7,13 ₺



Görüldüğü üzere, bakır ve demir hurda fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Bu artış, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından doların yükselmesiyle ilişkilendiriliyor. Piyasaları yakından takip etmek ve güncel fiyatları doğrulamak önemlidir.