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Hurda fiyatları kaç TL oldu? Bakır ve demir hurda fiyatları fiyatları ne kadar? 25 Haziran 2023 hurda fiyat listesi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar kurunun yükselmesi, hurda fiyatlarını etkiledi.

Hurda fiyatları kaç TL oldu? Bakır ve demir hurda fiyatları fiyatları ne kadar? 25 Haziran 2023 hurda fiyat listesi
Yayın Tarihi : 2023-06-24 20:02

25 Haziran 2023 hurda fiyat listesi... Hurda fiyatları kaç TL oldu? Bakır ve demir hurda fiyatları fiyatları ne kadar-  Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dolar kurunun yükselmesi, hurda fiyatlarını etkiledi. Dolardaki artış, hurda fiyatlarına 3 lira 50 kuruş zam olarak yansıdı. Hurda işiyle uğraşanlar ve sektör temsilcileri, güncel hurda fiyatlarını öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Hurda fiyatları, gün içerisinde sürekli değişiklik gösterirken hurdanın miktarı ve kullanım özellikleri gibi faktörler, fiyatları etkileyen önemli unsurlardır. İşte 24 Haziran 2023 tarihli hurda fiyat listesi:

BAKIR HURDA FİYATLARI:

  • Soyma Bakır:

    • 0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg
    • 20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg
    • 300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg

  • Lama Bakır İmalat Artığı:

    • 0-20 kg arası: 183,70 ₺/kg
    • 20-300 kg arası: 185,60 ₺/kg
    • 300 kg ve üzeri: 187,50 ₺/kg

  • Antigron Kırma Bakır:

    • 0-20 kg arası: 181,20 ₺/kg
    • 20-300 kg arası: 183,10 ₺/kg
    • 300 kg ve üzeri: 185,00 ₺/kg

  • Ttr Kırma Bakır:

    • 0-20 kg arası: 179,30 ₺/kg
    • 20-300 kg arası: 181,10 ₺/kg
    • 300 kg ve üzeri: 183,00 ₺/kg

  • Boyalı Lama & Boru Bakır:

    • 0-20 kg arası: 165,50 ₺/kg
    • 20-300 kg arası: 167,20 ₺/kg
    • 300 kg ve üzeri: 168,90 ₺/kg

  • Diğer bakır türleri için fiyat bilgileri listede yer almaktadır.

DEMİR HURDA FİYATLARI:

  • Dkp Hurda:

    • 0-500 kg arası: 8,66 ₺/kg
    • 500-5000 kg arası: 8,76 ₺/kg
    • 5000 kg üzeri: 8,85 ₺/kg

  • İmalat Artığı (Lazer & Sac):

    • 0-500 kg arası: 8,57 ₺/kg
    • 500-5000 kg arası: 8,66 ₺/kg
    • 5000 kg üzeri: 8,76 ₺/kg

  • Diğer demir hurda türleri için fiyat bilgileri listede yer almaktadır.

Hurda fiyatları, günlük piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir

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