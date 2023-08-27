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Hükümete Yakın İsim Emekli Zammını İtiraf Etti Zam Resmi Gazete'de Onaylandı

Emekli ara zam konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

Hükümete Yakın İsim Emekli Zammını İtiraf Etti Zam Resmi Gazete'de Onaylandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 10:46

Temmuz zammı sonrasında emeklinin cebi boş kalmıştı. İşte cepleri dolduracak zam açıklaması geldi. Geçtiğimiz ay Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı, emeklinin cebi boş kalmayacak cümlesinin devamı geldi. Geçtiğimiz gün Yıldırım yaptığı açıklamasında zam için tarih verdi ve meclisin açılması sonrasında ilk görüşülecek olan konunun emekli zammı olduğunu belirtti. Bu kapsamda emekliye yapılması beklenen zam enflasyon oranı ve refah payı ile birlikte yüzde 60'a ulaşacağı konuşuluyor.

2023 senesi ilk zammı Ocak maaşlarına yüzde 30 olarak yansımıştı. Temmuz ara zammı da yüzde 55 olarak açıklandı. Ancak enflasyon rakamları karşısında bu zam oranları yetersiz kalınca emeklinin gözü seyyanen artışa çevrildi. Emekli ile alakalı zam gelişmeleri  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Meclisin Ekim ayında açılacağı göz önünde bulundurulursa zam oranları, TÜİK 6 aylık verisinin açıklanması sonrasında ortaya çıkacak ve onay alması da Ocak zammına kadar sürecek. Yani ekim ayında zam oranı açıklansa da emeklinin bayramı Ocak ayında olacak. 

Merkez Bankası'nın faiz artışı sonrasında döviz kurunda da gelişmeler yaşandı. Bu hayat pahalılığı olarak vatandaşa dönerken bu kapsamda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon rakamlarını da açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon rakamının yüzde 58 olacağı tahmin ediliyor. 

Bu enflasyon artışının emekli maaşlarına artı zam eklenmesi olarak geri dönüş yapacağı bilinirken, bu zam oranının yüzde 60'lara ulaşacağı da hükümete yakın medyadan basına sızdırılmış bulunuyor.

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