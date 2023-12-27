Huawei İyi ki Otomobil Sektörüne Girmiş! Yeni Aito M9 Modeline Yoğun İlgi Var!

Huawei Aito M9 modelini görenlerin gözleri açılıyor. Teknoloji devi, bu sefer araç sektöründe adından söz ettirmeye başladı.

Huawei İyi ki Otomobil Sektörüne Girmiş! Yeni Aito M9 Modeline Yoğun İlgi Var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 21:20

Huawei'nin yeni elektrikli SUV modeli Aito M9'un piyasaya sürülmesi, otomotiv sektöründe büyük bir heyecan yarattı. Çığır açan teknolojik özellikleriyle donatılmış bu araç, piyasada hızla popülerlik kazandı ve satış rekorları kırdı. Aito M9, lansmanının yapıldığı sabah saatlerinde 65 bin dolarlık başlangıç fiyatıyla tanıtıldı ve sadece 2 saat içinde 10.000'den fazla sipariş alarak dikkatleri üzerine çekti.

Huawei Aito M9 Özellikleri

Aito M9'un en dikkat çekici özelliklerinden biri, sadece 5 dakikalık şarj ile 150 kilometre menzile ulaşabilmesi. 97,7 kWh'lik bataryası ile toplamda 630 kilometre menzile sahip olan bu çift motorlu araç, 530 HP güce ulaşabiliyor. Ayrıca, araçtaki 100 inçlik perde ve projeksiyon farları, iç mekanda film izleme imkanı sunarak adeta bir sinema salonu deneyimi yaşatıyor. Araç içerisinde, 32 inçlik bir perde ve projektör de bulunuyor.

Aito M9, geniş iç tasarımı ve konfor odaklı özellikleriyle de öne çıkıyor. Araç, 6 koltuklu iç kabin düzeni, 25 hoparlörlü Huawei Sound Superior ses sistemi, Huawei HarmonyOS 4.0 işletim sistemi, 12.3 inç gösterge paneli, 15.6 inç bilgi-eğlence ve 16 inç yolcu ekranı gibi donanımlara sahip. 5,23 metre uzunluğunda ve 3,11 metre dingil açıklığına sahip olan araç, 2.560 kg ağırlığında ve tek parça arka şasisiyle dikkat çekiyor.

600 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan bu model, ön farlarındaki projeksiyon özelliğiyle de ilgi çekiyor. Açık hava sinemasına dönüşebilen bu araç, 32 inçlik bir perdeye sahip. Ayrıca, 800 V elektrik mimarisi ve tek parça şasi ile otopilot özelliği de barındırıyor. Bu özelliklerle Aito M9, sektördeki birçok rakibini geride bırakmayı başarıyor. Huawei Aito M9, teknolojik yenilikleri, yüksek performansı ve konforlu iç tasarımıyla otomotiv sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bu modelin piyasaya sürülmesi, elektrikli araçlar konusunda yeni standartlar belirleyerek, otomobil severler için heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Huawei'nin bu yenilikçi yaklaşımı, geleceğin otomobil teknolojilerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

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