Honda, Renault, Cupra ve Toyota'da İndirim Var! Fiyatlar En Az 150 Bin TL Ucuzladı!

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan durgunluk sonrası otomobil markaları, yıl sonu kampanyalarıyla dikkat çekmeye başladı. Bankaların kısıtlı taşıt kredisi seçenekleri, yüksek araç fiyatları ve stok sorunlarının azalmasıyla birlikte markalar, ödeme kolaylıkları sunmaya başladı. İşte 16 Aralık 2023 Cumartesi itibarıyla otomobil markalarının sunduğu sıfır araç kampanyaları...

Cupra Otomobillerinde Fırsat

Cupra Cupra, popüler SUV modeli Formentor'un 1.5 TSI 150 Hp DSG versiyonunu 1 milyon 950 bin TL yerine 1 milyon 756 bin TL'ye sunuyor. Marka ayrıca Cupra Leon ve Cupra Ateca modellerinde yüzde 0, Cupra Formentor 1.5 TSI için ise yüzde 1,79 faiz oranıyla 300 bin TL'ye kadar kredi avantajı sağlıyor.

Toyota Corolla, Hilux, Cross Hybrid İndirimleri

Toyota Toyota'nın "yılın son çılgın kampanyası" kapsamında, Corolla, Hilux, Cross Hybrid modelleri için 200 bin TL, C-HR Hybrid için 250 bin TL indirim sunuluyor. Diğer modellerde 150 bin ile 200 bin TL arasında değişen indirimler ve yüzde 0 faizli kredi fırsatları da bulunuyor.

Renault 2024'de Ödeme Kampanyası

Renault Renault, tüm modellerinde "şimdi al Temmuz 2024'te öde" kampanyası başlattı. Kobi ve serbest meslek sahipleri için Renault Express Van modelinde 50 bin TL, Trafic Combi modelinde 110 bin TL'ye kadar indirimler mevcut. Megane Sedan Icon modellerinde ise Aralık ayına özel 110 bin TL indirim fırsatı sunuluyor.

Honda HR-V ve Civic Modellerinde İndirim

Honda Honda, "ona giden yolu kısalttık" sloganıyla yıl sonu kampanyalarını duyurdu. HR-V ve Civic modelleri için 200.000 TL'ye kadar indirim ya da 250.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.