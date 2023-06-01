Hızır gibi yetişti! BİM, ŞOK ve Migros marketten 15.000 TL veriliyor! Haziran ayı boyunca...

Haziran ayı boyunca... Hızır gibi yetişti! BİM, ŞOK ve Migros marketten 15.000 TL veriliyor- Birçok kişi, ihtiyaçlarına uygun miktarları kredi olarak kullanabilme imkanı sunan mağazaların faizsiz kredi seçenekleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu mağazalarda alışveriş yaptığınızda, ihtiyaç duyduğunuz ürünleri kredi ile ödeme yapabilme imkanı sunulmaktadır. Bu krediyi almak için ise başvuru yapmak oldukça kolay ve pratiktir. Garanti BBVA ile çalışan Bim, ŞOK ve Migros gibi mağazalar, müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Ancak bu krediyi kullanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Garanti BBVA politikalarına göre, banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, 15 bin TL'ye kadar kredi alabilmek için başvuru yapabilirler.

Kredi notu düşük olan kişiler maalesef bu kredi imkanından faydalanamayacaklardır. Kredi başvurusu için bankaya gitmek gerekmemektedir. Alışveriş yaptığınız mağazadaki veya marketteki görevli ile birlikte gerekli evrakları doldurarak bu krediyi alabilirsiniz.

Geçtiğimiz dönemlerde A-101 mağazalarında da benzer bir kredi imkanı sunulmuştu. Garanti BBVA aracılığıyla verilen bu kredi ile elektronik ürünler, mobilyalar ve diğer ürünler için ödemeleri kredi ile yapabilme imkanına sahip olacaksınız. Üstelik bu krediler, 36 aya varan vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Şu anda ise Bim, ŞOK ve Migros mağazaları da bu kampanyaya katılmış durumdadır.

Mağazalar tarafından sunulan bu kredi imkanları, müşterilere finansal esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. İhtiyaçlarınızı karşılamak için alışveriş yaptığınız mağazalarda bu kredi seçeneklerini değerlendirebilir ve ödemelerinizi daha uygun koşullarda gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, kredi kullanımıyla ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için ilgili mağazaların görevlileriyle iletişime geçmeniz önemlidir.