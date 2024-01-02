Hisse Başı 17,50 TL Ödenecek! TÜPRAŞ 2024 Temettü Ücretinde Son Gelişmeler Belli Oldu!

TÜPRAŞ'ın temettü ücreti çok sık soruluyor. 2024 yılı temettü parası ve hisse başına ne kadar ödeneceği yazımızda.

Hisse Başı 17,50 TL Ödenecek! TÜPRAŞ 2024 Temettü Ücretinde Son Gelişmeler Belli Oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 12:06

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), hisse senedi yatırımcıları tarafından sıkça takip edilen ve borsada önemli bir yere sahip bir şirkettir. Özellikle temettü dağıtımları, yatırımcıların ilgisini çeken önemli bir konu. 2023 yılında hissedarlarına iki kez temettü dağıtımı ve bir kez bedelsiz sermaye artırımı yaparak dikkat çeken TÜPRAŞ, 2024 yılı için temettü tahminleriyle yine gündemde.

Tüpraş'ın 2024'te Ödeyeceği Temettü

2023 yılının ilk 9 ayında TÜPRAŞ'ın elde ettiği net kar 35.271.565.000 TL olarak açıklandı. Bu artan karlılık, şirketin 2024 yılında da temettü ödemesi yapmasını beklenir hale getiriyor. İş Yatırım’ın tahminlerine göre, TÜPRAŞ 2024 yılında hisse başına yaklaşık 17.50 TL temettü ödeyecek. Ancak henüz kesin bir bilgi aktarılmış değil. Bu tahmin, temettü veriminin %11.95 olduğunu gösteriyor. İş Yatırım'ın daha önce yapmış olduğu temettü tahmini, hisse başına 12.49 TL seviyesindeydi. Ancak, bu tahminlerin gerçekleşen temettü tutarlarından farklılık gösterebileceği unutulmamalı. Şirketin finansal performansı, global ve yerel ekonomik koşullar temettü ödemelerini doğrudan etkileyebilir.

TÜPRAŞ, Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasında yer alıyor. Şirketin temettü politikası ve karlılık durumu, hisse senedi fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip. TÜPRAŞ'ın 2024 yılındaki temettü ödemeleri, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir gösterge olacak ve yatırım kararları üzerinde etkili olabilir. TÜPRAŞ'ın 2024 temettü tahminleri, yatırımcılar için hem bir beklenti kaynağı hem de yatırım stratejilerini şekillendirmede önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Şirketin borsadaki performansı ve temettü dağıtım politikası, finansal piyasaların nabzını tutan yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken konular arasında yer alıyor.

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