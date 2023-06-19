Hesap numarasına ödemeler başladı! Kimlik numaranızdan sorgulayarak 35.000 TL ödeme alın!

Kimlik numaranızdan sorgulayarak 35.000 TL ödeme alın! Hesap numarasına ödemeler başladı- Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasıyla vatandaşlara istedikleri zaman nakit kredi başvurusunda bulunma imkanı sunuyor. Kampanyaya katılanlar, uygun faiz oranlarıyla 40.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabiliyor.

Denizbank müşterisi olan veya olmayan herkes, bu kampanyadan faydalanabilmek için hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruların aynı gün içinde yapılması gerekir.

Denizbank müşterileri ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan diğer vatandaşlar, nakit kredi talebinde bulunan kişilere aynı gün içinde kredi ödemesi sağlanacak ve onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullanılabilecektir. Başvuru yapacak kişilerin banka kredi puanlarının 1500 üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan müşteriler, kendi hesap numaralarına ödemeleri alabileceklerdir.

Nakit başvurular, SMS aracılığıyla yapılabilir. Başvurmak isteyenler, Denizbank üzerinden "kredim" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarasını ve doğum tarihini gün/ay/yıl formatında yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderebilirler. Denizbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurulardan yararlanacak olan kişiler, başvuru sonrasında kredi imkanından faydalanabilirler. Başvuruların ardından 5 dakika içinde kredi onayı verilir ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullanıma sunulur.

Denizbank, müşterilerine çeşitli kredi imkanları sunarak finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmaktadır. Denizbank'tan kredi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İşte Denizbank kredi alma şartları: