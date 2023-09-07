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Hesabınıza 3571 TL Yatmış Olabilir Elinizi Çabuk Tutun TCKN'ye Hemen Belli Oluyor

ASHB'nin destekleri devam ediyor. 3750 TL destek ödemesinden faydalanabilirsiniz.

Hesabınıza 3571 TL Yatmış Olabilir Elinizi Çabuk Tutun TCKN'ye Hemen Belli Oluyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 21:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ya da tek seferlik destekler devam ediyor. Bu kapsamda hak sahibi olmak isteyen vatandaş destek ödemeleri için başvuru şart ve detaylarını merak ediyor. Bakanlık tarafından onay alan hanelere Aylık 3 bin 571 TL destek ödemesi başladı, devam ediyor. Özellikle de Kahramanmaraş depremi sonrasında gündeme çıkan SED desteği ödemesinden faydalanmak isteyen birey sayısı gün gün artıyor. Olağanüstü hal durumunda etkilenen hanelere bu destek ödemesi yapılabileceği gibi, özellikle de dar gelirli olup da çocuğunu okutamayacak durumda olan haneler de ön planda bulunuyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri tam sürat devam ediyor. Enflasyon oranlarının maaşları erittiği günümüzde devlet sunduğu destek ödemeleri ile birlikte vatandaşın refah ortamını sağlamayı hedefliyor. Özellikle de SED destek ödemeleri çok dikkat çekiyor. Başvuru sayısı milyonlarla ifade edilen SED destek ödemeleri okulların açılmasına sayılı günler kala merakla araştırılıyor.

ÇOCUKLARA BAKANLIK AYRI ÖNEM VERİYOR

Bakanlık tarafından çocuklara sunulan destekler gün gün kalem sayısı artarak devam ediyor. SED ödemesi adı altında ihtiyaç sahibi hanenin çocuğu olması durumunda faydalanabileceği bu destek ödemesini alabilmek için bazı şartlar aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan SED yardımları kapsamında çocuğu olan hanelere belirli şartları taşıması durumunda destek ödemesi yapılacağı ve bununda 3.571 TL olarak yapılacağı söyleniyor. SED destek ödemesi için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmekteyken, bağlı bulunduğunuz kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından da yüz yüze tamamlanabiliyor. E-devletten başvuru yapacak olan bireyin, E-devlet şifresi ve TCKN ile birlikte sisteme giriş yapması akabinde Sosyal Yardımlar sekmesine girmesi gerekiyor. Olağanüstü sebepler dolayısıyla Mağdur olan Haneler SED ödemesinden faydalanabilmekteyken ekonomik sebeplerden ötürü okuması zorlaşan çocuklara da destek ödemesi yapılmakta. Geçtiğimiz aya kadar 3038 TL olarak yapılan SED destek ödemeleri memur maaşına yapılan zam oranında artarak 3.571 TL'ye ulaşmış bulunuyor. Yeni zamlı destek ödemesi Eylül ayından itibaren hak sahibinin hesabına yatması planlanıyor

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