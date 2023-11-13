Advert

Herkes mest oldu! Erken emeklilik kesinleşti! 5 maddeyle 44-45-46-47-48-49-50 yaşındakiler emekli olacak! Staj ve çıraklık dahil

Uzun süredir milyonlarca kişinin hayali olan erken emeklilik, artık gerçeğe dönüşüyor. Özellikle 44, 45, 46 ve 47 yaşlarında emeklilik, belirli meslek grupları için mümkün hale geliyor. Bu durum, "yıpranma hakkı" gibi özel haklar sayesinde gerçekleşiyor.

Herkes mest oldu! Erken emeklilik kesinleşti! 5 maddeyle 44-45-46-47-48-49-50 yaşındakiler emekli olacak! Staj ve çıraklık dahil
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 09:44

44, 45, 46-47 yaş aralığında olanlar için "Mini EYT Kadrosu" adı altında bir erken emeklilik listesi duyuruldu. Bu liste, 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar için geçerli oluyor.

Staj Sigortası ve Borçlanma İmkanı

Avukatlar gibi bazı meslek grupları, 1 yıllık staj süresini borçlanarak emekliliklerini öne çekebiliyor. Bu borçlanma imkanı, ihtiyaç duyulan süre kadar da yapılabilir.

Yıpranma Payı ile Emeklilik

Yıpranma payı, ağır iş koşullarında çalışanlar için uygulanan bir hak. Bu hak, her 360 günlük çalışma karşılığında ek günler kazandırır ve bu ilave hizmet süresi en fazla 5 yıl olabilir.

Kimler Yararlanabilir?

SGK tarafından belirlenen 45 farklı meslek grubunda çalışanlar, bu erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. İşçi ve memur statüsündeki çalışanlar, bu avantajlardan faydalanabilir.

Otomatik Hesaplama ve Başvuru Süreci

Bu hak için ayrı bir başvuru gerekmez. SGK, ilgili kişilerin fiili hizmet süresini otomatik olarak hesaplar ve emeklilik süresine ekler.

Erken emeklilik imkanından yararlanacak kişilerin, süreci doğru yönetmeleri büyük önem taşımaktadır. Bunun için, mevcut prim gün sayıları, hizmet süreleri ve yıpranma payları gibi faktörlerin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, borçlanma işlemlerinin doğru bir şekilde yapılması, sürecin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

Erken emeklilik, kişisel finansal planlamada stratejik bir yaklaşım gerektirir. Bireylerin emekli olduktan sonraki yaşam tarzları, gelir ve gider dengeleri göz önünde bulundurularak bir plan yapılmalıdır. Erken emekliliğin, uzun vadeli mali durum üzerindeki etkileri de hesaba katılmalıdır.

Erken emeklilik sürecinde, SGK gibi resmi kurumlarla iletişim halinde olmak ve güncel bilgileri takip etmek önemlidir. Sürecin her aşamasında, resmi kurumların rehberliği ve danışmanlığı, olası hataların önüne geçebilir.

Benzer Haberler
Özgür Demirtaş, o yatırım araçlarından kaçın kaçın dedi! Peş peşe açıkladı Özgür Demirtaş, o yatırım araçlarından kaçın kaçın dedi! Peş peşe açıkladı
Son dakika: TOKİ'den çok ucuza arsa satışı! KDV'den muaf az peşinatla alabilirsiniz Son dakika: TOKİ'den çok ucuza arsa satışı! KDV'den muaf az peşinatla alabilirsiniz
Emekliye 7.500 TL + 1000 TL maaşa ek ödeme yatmaya başladı! Online başvuru yapabilirsiniz Emekliye 7.500 TL + 1000 TL maaşa ek ödeme yatmaya başladı! Online başvuru yapabilirsiniz
Uzman isim dobra dobra söyledi, herkes kuyumculara akın etti! Gram altındaki dev değişim için tarih verildi Uzman isim dobra dobra söyledi, herkes kuyumculara akın etti! Gram altındaki dev değişim için tarih verildi
SON DAKİKA: O ilimizde şiddetli deprem oldu! AFAD açıkladı! Burdur, Isparta, Antalya deprem şiddeti kaç? SON DAKİKA: O ilimizde şiddetli deprem oldu! AFAD açıkladı! Burdur, Isparta, Antalya deprem şiddeti kaç?
O bankalar yüzde 0 (faizsiz) kredi vermeye başladı! En Para, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti... İşte ödeme tablosu O bankalar yüzde 0 (faizsiz) kredi vermeye başladı! En Para, Akbank, Finansbank, Yapı Kredi, Garanti... İşte ödeme tablosu
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...