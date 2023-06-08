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Haziran ayı Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Passat fiyat listesine zam üstüne zam! Vatandaş karalar bağladı!

Euro kurundaki artış nedeniyle Volkswagen araçlarının fiyatları yeniden revize edildi. Bu zamla birlikte en uygun fiyatlı Volkswagen modeli 715 bin lira seviyesine kadar yükseldi.

Haziran ayı Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Passat fiyat listesine zam üstüne zam! Vatandaş karalar bağladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-06-2023 11:03

Vatandaş karalar bağladı! Haziran ayı Volkswagen Polo, Golf, Taigo, T-Roc, Tiguan, Passat fiyat listesine zam üstüne zam-  Haziran ayının başında Volkswagen modellerine gelen kur zammının ardından bugün bir zam daha yaşandı. Euro kurundaki artış nedeniyle Volkswagen araçlarının fiyatları yeniden revize edildi. Bu zamla birlikte en uygun fiyatlı Volkswagen modeli 715 bin lira seviyesine kadar yükseldi ve araçların fiyat listesine en az 50 bin liraya yakın bir zam yapıldı. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Haziran 2023 Polo Yeni Fiyat Listesi

Volkswagen Polo, kompakt sınıfta tercih edilen bir modeldir ve uygun fiyatıyla dikkat çeker. İşte Haziran 2023 Polo yeni fiyat listesi:

Polo 1.0 80 PS Manuel - Impression - ₺715,300.00

Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel - Life - ₺793,400.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - Life - ₺856,300.00

Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - Style - ₺988,300.00

Polo modelleri arasında motor gücü ve donanım seviyelerine göre fiyat farklılıkları bulunmaktadır. Eğer manuel şanzıman tercih ediyorsanız Polo 1.0 80 PS Impression modeli uygun bir seçenek olabilir. Daha fazla güç ve otomatik şanzıman tercih edenler için ise Polo 1.0 TSI 95 PS Life veya Style modelleri değerlendirilebilir.

Haziran 2023 T-Cross Yeni Fiyat Listesi

Volkswagen T-Cross, kompakt SUV segmentinde yer alan bir araçtır ve geniş iç hacmiyle dikkat çeker. İşte Haziran 2023 T-Cross yeni fiyat listesi:

T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel - Life - ₺897,100.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG - Life - ₺1,025,600.00

T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG - Style - ₺1,113,900.00

T-Cross, yüksek sürüş pozisyonu ve geniş bagaj alanıyla tercih edilen bir modeldir. Manuel veya otomatik şanzıman seçenekleri arasından ihtiyaca uygun olanı seçebilirsiniz.

Haziran 2023 Taigo Yeni Fiyat Listesi

Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel    Life    ₺948,600.00    

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG    Life    ₺1,080,600.00    

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG    Style    ₺1,216,800.00    

Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG    R-Line    ₺1,269,500.00    

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG    Style    ₺1,296,600.00    

Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG    R-Line    ₺1,387,200.00

Haziran 2023 Golf Yeni Fiyat Listesi Haziran 2023

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel    Impression    ₺913,100.00    

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    Life    ₺1,086,100.00    

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    Style    ₺1,224,700.00    

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG    R-Line    ₺1,275,600.00    

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG    Style    ₺1,304,100.00    

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG    R-Line    ₺1,393,000.00

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