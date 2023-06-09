Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Zam üstüne zam! Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı - Honda, motosiklet fiyat listesine zam yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, zamla birlikte en ucuz Honda motosikletinin fiyatı 72 bin liraya kadar yükseldi ve en pahalı model ise 1 milyon 198 bin 750 lira seviyesine çıktı.

Honda'nın resmi internet sitesinde paylaşılan fiyat listesine göre, fiyatlar Honda Türkiye A.Ş. tarafından tavsiye edilen perakende satış fiyatları olarak belirtilmiştir ve Honda Motosiklet Bayileri kendi satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleyebilmektedir. Fiyatlar 08.06.2023 tarihinden itibaren geçerli olup, plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi masraflar fiyatlara dahil değildir. Bu masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, KDV-ÖTV oranlarındaki değişiklikler de teslimat sırasında müşteriye yansıtılacaktır.

Honda Türkiye A.Ş., önceden haber vererek veya vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Fiyat listesindeki tipografik hatalardan ise Honda Türkiye A.Ş. sorumlu değildir.

Zamla birlikte Honda'nın farklı segmentlerde yer alan motosikletlerinin fiyatları da güncellenmiştir. Naked segmentinde yer alan modellerden MSX125'in fiyatı 105.500 TL'ye, CB250R'in fiyatı 164.000 TL'ye, CB650R'in fiyatı 355.750 TL'ye, MONKEY'nin fiyatı 137.500 TL'ye, CB750 HORNET'in fiyatı ise 307.750 TL'ye yükselmiştir.

Touring segmentinde yer alan GL1800 Gold Wing'in fiyatı 1.101.750 TL, GL1800 Gold Wing DCT'nin fiyatı 1.198.750 TL, GL1800 Gold Wing Bagger DCT'nin fiyatı 1.037.250 TL, NT1100'ün fiyatı 507.750 TL ve NT1100 DCT'nin fiyatı 528.750 TL olarak güncellenmiştir.

Supersport segmentinde yer alan CBR1000RR-R Fireblade SP'nin fiyatı 1.091.500 TL, CBR650R'in fiyatı 368.750 TL olarak belirlenmiştir.

Scooter segmentinde ise Dio'nun fiyatı 72.500 TL, PCX125'in fiyatı 104.500 TL, Forza 250'nin fiyatı 172.000 TL, Forza 250 Çantalı'nın fiyatı 184.750 TL ve Forza 750'nin fiyatı 464.250 TL seviyesine yükselmiştir.