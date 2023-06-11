Haziran ayı belediye işçi alım ilanları! Belediyelere 23 bin TL maaşla ve mülakatsız personel alımı başvuru şartları açıklandı.

Belediyelere 23 bin TL maaşla ve mülakatsız personel alımı başvuru şartları açıklandı. Haziran ayı belediye işçi alım ilanları- Yerel seçimlere yaklaşırken, belediye başkanlıkları eksiklikleri gidermek ve personel sıkıntısını çözmek amacıyla ilanlar yayınlayacak. Yayınlanacak ilanlarda personel, memur ve işçi alımları KPSS şartı aranmadan gerçekleştirilecek ve başvurular için son bilgiler de paylaşılacak. Detaylar gecce.com.tr'de.

Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimlerinin yeniden şekilleneceği belirtilen haberde, partilerin seçimlere hazırlık sürecinde vaatlerini oluşturduğu vurgulanıyor. Mevcut belediyelerin vaatlerini yerine getirme ve personel alımı hazırlıklarına başladığı, yeni dönemde belediyeleri devralmak isteyen partilerin ise vatandaşlarla görüşerek eksiklikleri ve ihtiyaçları araştırdığı ifade ediliyor.

Belediyelerden alınan bilgilere göre, bazı illerde ikamet şartı olmadan memur alımlarının planlandığı belirtiliyor. KPSS puanıyla yapılacak memur alımlarında çeşitli kadroların beklendiği aktarılıyor. Ayrıca, KPSS şartı aranmadan personel ve işçi alımlarının da gerçekleştirileceği ifade ediliyor. İşçi kadrolarında beden işçisi, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, hizmetli, sekreter, şoför, tekniker/teknisyen, kreş personeli, sağlıkçı, çağrı merkezi personeli, çöp toplama personeli, zabıta yardımcı personeli ve belediye hizmet personeli gibi pozisyonlara alımlar yapılacağı belirtiliyor.

Güncel ilan listelerine "https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" adresinden ulaşılabileceği ifade ediliyor. Personel ve işçi alımı ilanlarının kademeli olarak sene sonuna kadar yayınlanacağı bilgisi paylaşılıyor.