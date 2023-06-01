Haziran ayı 4D'li Taşeron işçi, TYP, belediye şirket işçileri, KİT için kadro müjdesi geldi! İşte başvuru detayları...

İşte başvuru detayları... Haziran ayı 4D'li Taşeron işçi, TYP, belediye şirket işçileri, KİT için kadro müjdesi geldi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir canlı yayında taşeron işçileri ve KİT'lerdeki taşeronları ele alan açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, hükümetin taşeron işçiler konusunda planlarının olduğunu belirtti ve çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını ifade etti. Ancak, Meclis'in önümüzdeki dönemde çalışamayacağı bir süreçte olduklarını ve bu nedenle çözümün seçim sonrasına kalabileceğini dile getirdi.

Bakan Bilgin, KİT'lerdeki taşeron işçilerinin durumunu da ele aldı ve 80 bin civarında olan taşeron işçi sayısının artış gösterdiğini söyledi. Bazı kuruluşların yeniden taşeron işçiliğine başvurmasıyla bu sayının yaklaşık 100 bin civarına çıktığını ifade etti. Bakan, KİT'lerdeki taşeron işçilerinin sorununun da çözüleceğini ve çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını belirtti. Geçici işçiler konusunda da çalışmaların sonlandırıldığını ve bu konunun da çözüleceğini sözlerine ekledi.

Düzenlemelerin Meclis açıldıktan sonra ele alınacağını belirten Bakan Bilgin, henüz belediye şirket işçilerine kadro konusunda bir açıklama olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili detayların açıklanması durumunda, ilgili haber kaynakları üzerinden bilgiye erişilebileceğini belirtti.

Ayrıca, torba yasa kapsamında taşeron işçiler, ehliyet affı, adli sicil affı, TYP kadro, staj ve çıraklık gibi konuların ele alınmasının beklendiğini ifade eden Bakan Bilgin, TYP kadro konusunun Ekim ayındaki torba yasasında yer almadığını belirtti. Ancak, bu konuda uzun bir süre olduğunu ve ciddi bir çalışma yapılarak Meclis'e sunulabileceğini ifade etti. Bu nedenle, TYP çalışanlarının Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında daha fazla seslerini duyurmalarının önemli olduğunu vurguladı.

4D'li taşeron işçi, kamu kurumlarında 4D statüsünde çalışan taşeron işçileri ifade eder. 4D statüsü, 4D'nin açılımı olan "Diğer Mahalli İdareler Personeli" anlamına gelir. Bu kapsamda, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri gibi yerel ve merkezi kamu kurumlarına bağlı olarak çalışan taşeron işçileri ifade eder.

4D statüsündeki taşeron işçiler, diğer taşeron işçilerden farklı olarak kamu kurumlarına bağlı olarak istihdam edilirler ve bu kurumlarda görev yaparlar. İşçilerin maaşları ve diğer sosyal hakları, 4D statüsüne tabi olarak belirlenir ve kamu kurumları tarafından ödenir. Bu işçiler, kamu personeli gibi çalışmakla birlikte, taşeron şirketler aracılığıyla istihdam edildikleri için bazı farklılıklar da bulunur.

4D'li taşeron işçiler, kamu kurumlarında çeşitli alanlarda çalışabilirler, örneğin temizlik, güvenlik, teknik hizmetler gibi birçok farklı alanda istihdam edilebilirler. Ancak, taşeron işçi olarak çalışanlar, kamuda daimi bir kadroya sahip olmadıkları için iş güvencesi ve istihdam sürekliliği konularında bazı zorluklarla karşılaşabilirler.

Son yıllarda, taşeron işçilerin haklarının iyileştirilmesi ve statü sorununun çözülmesi için adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, 4D'li taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gibi önlemler alınmıştır. Ancak, bu konudaki düzenlemeler ve uygulamalar sürekli olarak değişebilmektedir. Dolayısıyla, taşeron işçilerin güncel durumunu ve haklarını takip etmek önemlidir.