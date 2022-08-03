Hazal Filiz Küçükköse'den tatil pozları...

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, yaz tatili hakkında "Çok güzel geçti. İyice dinlendim." ifadelerini kullanmıştı. Güzel oyuncu, yaptığı tatilden fotoğrafları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Küçükköse verdiği pozların altına, "Huzurlu bir an" notunu düştü.





Hazal Filiz Küçükköse'nin tatil fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.



Bu arada Hazal Filiz Küçükköse, Zemheri dizisinden 3 yıl sonra yeniden televizyon ekranına dönmeye karar verdi. Zengin Kız isimli Fox TV dizisinde yer alacak olan oyuncu, Alina Boz, Baran Bölükbaşı ve Nazan Kesal ile aynı seti paylaşacak. Dizinin kadın başrollerinden birisi olan ve hikayede de etkili bir karakter ile yer alacak olan Hazal Filiz Küçükköse, Eylül ayından itibaren yeniden setlere dönerek hayranlarını mutlu edecek.