Hayhay %0 faizli 5.000 TL kredi kampanyası başladı! Başvur hemen al!

Vatandaşlar, Hayhay platformuna üye olarak acil nakit ihtiyaçları için faizsiz ve masrafsız 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Hayhay, Fibabanka ile işbirliği yaparak nakit çözüm destekleri sunuyor. Hayhay platformu üzerinden 7/24 Hazır Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Acil nakit ihtiyaçlarınız için Hazır Kredi, elinizin altında. Hayhay'ın Fibabanka aracılığıyla sunduğu ihtiyaç kredisi ürünü için vatandaşlar da başvurularını yapabilecekler.

Hayhay, Hazır Kredi limiti konusunda şu açıklamayı yapmıştır: "Hazır Kredi’de 5.000 TL’ye kadar 3 ay vade ile ne kredi masrafı var ne de faiz. 5.000 TL yetmez mi diyorsunuz? Dert etmeyin, Hazır Kredi 50.000 TL’ye kadar sana özel oranlarla elinin altında. Dilerseniz 36 aya kadar taksitlerle geri ödeyebilirsiniz."

Ücretsiz Kredi, Fibabanka Müşterisi Olmayanlara Geçerli!

Hayhay ihtiyaç kredisinden ücretsiz yararlanmak isteyenlerin hali hazırda Fibabanka müşterisi olmamaları gerekiyor. Fibabanka, "Halihazırda Fibabanka müşterisi olan kullanıcılarımız uygun faiz koşulları ile kredilerini kullanabilirler. Faizsiz 3 ay vadeli 5.000 TL ihtiyaç kredinizi alın, ödemelerinizi erteleyin. 5.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ve masrafsız krediniz hazır!" şeklinde açıklama yapmıştır.

%0 Faizli 5.000 TL İhtiyaç Kredisi!

5.000 TL'ye kadar %0 faizli ihtiyaç kredisi Hayhay'da! İlk kez Fibabanka müşterisi olanlar 5.000 TL'ye kadar krediye ücretsiz başvurabilirken, diğer Hayhay kullanıcıları 50.000 TL krediye 36 aya kadar uygun faiz koşullarıyla başvurabilirler.

Faizsiz 5000 TL İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Faizsiz 5000 TL ihtiyaç kredisi almak için önce tercih ettiğiniz kredi miktarını ve vadesini belirtin.

Hemen başvuruya geçtiğinizde, eğer daha önce Fibabanka müşterisi değilseniz otomatik olarak banka uygulamasına yönlendirileceksiniz.

Kredi süreçlerinizi başarıyla tamamladıktan sonra krediniz onaylanacak ve kısa bir süre içinde Hayhay cüzdanınıza yatırılacaktır.