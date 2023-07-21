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Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Teknolojinin hızlı gelişimi, ev kadınlarının ev işlerini daha kolay ve pratik bir şekilde yapmalarını sağlayan teknolojik ürünlere olan ilgilerini artırmaktadır.

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
Yayın Tarihi : 2023-07-21 16:28

Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi... Havalara uçuraka haber- Teknolojinin hızlı gelişimi, ev kadınlarının ev işlerini daha kolay ve pratik bir şekilde yapmalarını sağlayan teknolojik ürünlere olan ilgilerini artırmaktadır. Bu ürünlerden en dikkat çekici olanı, yağsız fritöz olarak da bilinen airfryer'dır. Yurt dışında büyük bir furyaya dönüşen airfryer, artık her 10 evden 1'ine girmeyi başarmış durumdadır. Airfryer'ın kullanımı ev hanımlarının hayatını kolaylaştırırken, uygun fiyatlı satış paketleri sayesinde henüz bu ürünü almayan ev kadınları için de fırsatlar sunulmaktadır.

Ev işlerine yönelik teknolojik çözümler sadece airfryer ile sınırlı değildir. Elektrikli süpürgeler de farklı özellikleri sayesinde ev işlerindeki yorgunluğu azaltmaktadır. Son dönemde tanıtılan yeni teknoloji ürünlerden biri, Mi yer robotlarıdır. Bu yer robotları, evin krokisine göre hareket ederek ve uzaktan planlama özelliği sayesinde, evde yokken bile temizlik yapabilmektedir. Yer robotlarına olan ilgi oldukça fazla ve bu cihazlar, ev kadınları için önemli bir yardımcı haline gelmektedir.

Piyasada popüler olan airfryer, Dyson elektrikli süpürgeler ve Mi Robot süpürge için üçlü ürün paketleri araştırılmakta ve uygun fiyatlı olanlar tercih edilmek istenmektedir. Bu üç ürünün anlaşma yapması durumunda, çeyiz satıcısı mağazalarda da çeyiz mutfak paketi olarak sunulması planlanmaktadır. Fiyat listelerine göre, airfryer ürünleri en düşük 2.000 TL'den başlayarak 10.000 TL'ye kadar ulaşmaktadır. Dyson elektrikli süpürge için fiyatlar, alt modellerde ortalama 10.000 TL ila 18.000 TL arasında değişmektedir. Robot süpürge fiyatları ise 6.000 TL'den başlamaktadır.

Bu ürünlerin teknoloji mağazalarından 3'lü paketler halinde satın alınması ve özel kredi avantajlarından yararlanılması da mümkündür. Ev kadınları, bu teknolojik ürünler sayesinde ev işlerini daha pratik ve keyifli bir şekilde halledebilmektedir.

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