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Hastanelere en az ilkokul mezunu ve 16.440 TL maaşla personel alınıyor! Temizlik ve hasta kayıt - kabul görevlisi görevlisi alımı başvuru şartları

İŞKUR tarafından duyurulan Ağustos iş ilanları, binlerce kişinin iş sahibi olabilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Hastanelere en az ilkokul mezunu ve 16.440 TL maaşla personel alınıyor! Temizlik ve hasta kayıt - kabul görevlisi görevlisi alımı başvuru şartları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Sistem üzerinden duyurulan yaklaşık 130 bin personel ve işçi alımı için adaylar istedikleri pozisyonlara başvurularını gerçekleştiriyor. Ayrıca, hastanelerde çalışmak isteyenler için yeni kadrolar da e-şube üzerinden duyuruldu.

Hastane Kadroları için Yeni Alımlar

Hastane kurumları için yapılan duyuru kapsamında, temizlik görevlisi, hasta kayıt - kabul görevlisi, şoför ve güvenlik görevlisi gibi kadrolar için alımlar gerçekleştirilecek. Adaylar, yapılacak alımlar için aranan şartları ve başvuru sürelerini merak ediyor. İŞKUR tarafından yayınlanan hastane kadroları için başvuru şartları ve kadrolar aşağıdaki gibi belirlendi:

Başvuru Şartları Açıklandı

Hastane kadrolarına yapılacak alımlarda kadro ve kuruma göre şartlar değişebilir. Ancak genel başvuru şartları aşağıdaki gibi belirlendi:

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • İŞKUR'a kayıtlı olmak,
  • 18 yaşından büyük olmak,
  • Sürekli çalışabilecek durumda olmak,
  • Vardiyalı çalışma koşullarına uyum sağlayabilmek,
  • Hastane ortamında çalışmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu bulunmaması gerekmektedir,
  • Güvenlik görevlisi alımları için ilana göre silahlı veya silahsız güvenlik sertifikasının bulunması istenebilmektedir.

Çeşitli Kadrolarda Alımlar Yapılacak

İŞKUR üzerinde yer alan hastane kurumları için birçok kadroda alım yapılacak. Başvuruların son tarihleri ilanlarda belirtiliyor. İşte alım yapılacak bazı kadrolar:

  • Temizlik Görevlisi
  • Hasta Kayıt - Kabul Görevlisi
  • Şoför
  • Güvenlik Görevlisi

Başvuru Süreci ve Detayları

İŞKUR tarafından yayımlanan alım ilanlarına göre, bazı ilanlara çevrimiçi olarak başvuruda bulunabileceğiniz gibi, bazı ilanlarda yüz yüze görüşmeler de yapılacaktır. Başvuru süreçleri hakkında daha fazla bilgi almak için seçtiğiniz ilanın detaylarına giriş yapmanız gerekmektedir. Tüm bu ilanlara İŞKUR'un "Açık İşler" sekmesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İlgilendiğiniz kadroyu belirterek ilanlara kolayca erişebilirsiniz.

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